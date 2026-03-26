日本UNIQLO「抗UV防曬折疊傘」登場！網讚輕巧又好拿

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，從日常生活不可或缺的基本款服飾，到掌握流行趨勢的時尚單品，皆以親民價格提供多樣選擇。日媒近期就介紹了UNIQLO所推出的「抗UV防曬摺疊傘」（UVカットコンパクトアンブレラ遮熱），指出該產品最大魅力在於具備遮熱效果，即使在夏天也能維持涼爽舒適，而今年傘骨與布料都經過升級，比去年同期產品更輕巧、操作更方便，售價為2990日圓（約608元新台幣）。

日媒報導，抗UV防曬摺疊傘的紫外線阻隔率約99%、遮光率約99.9%，隔熱效果約45%，屬於高機能產品，即使在盛夏也能保持涼爽。今年的新版傘骨從原本的 8 支減少至 7 支，重量由 300g 降至 240g，長度為55公分，折疊後尺寸僅約 28.5 公分，比寶特瓶略長，方便隨身攜帶。

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顏色部分提供自然色、黑色、粉紅與淺藍4種，設計簡約、無印花，傘內側黑色布料可有效阻擋陽光及熱氣。傘把也改為直線形，更符合手型，長時間使用不易疲勞。

除了陽傘用途外，該款折疊傘具備撥水功能，可兼作雨傘使用，防水係數達 10,000mm，適合天氣多變時。UNIQLO 官方網站指出，這款傘不僅適合日常通勤，外出旅遊亦十分便利，兼顧實用與時尚。

消費者反應也相當正面，官方網站評論中許多人表示新款傘折疊更輕便，攜帶方便，顏色及質感符合夏日風格，是生活中不可或缺的隨身好物。

UNIQLO的「抗UV防曬摺疊傘」。（圖擷取自UNIQLO官網）

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