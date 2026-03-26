俗夠大碗！好市多7款科克蘭「媲美大品牌」商品值得囤

好市多7款科克蘭「媲美大品牌」商品值得囤。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）科克蘭（Kirkland Signature）是美國最受歡迎的自有品牌之一，因其物美價廉、口味一流而備受讚譽，其品質甚至不遜於知名品牌，美食達人點名義式牛肉丸、招牌早餐三明治等7款科克蘭商品，味道與知名品牌不相上下，價格卻更實惠，值得列入必買清單。

《Eat This, Not That!》報導，好市多的顧客紛紛表示，許多Kirkland的招牌食品，比知名品牌味道更好，然而眾多商品中，那些是值得買呢？以下是資深購物達人格羅斯點名物超所值，值得買的7款商品。

請繼續往下閱讀...

義式牛肉丸

如果你想在家裡做出餐廳等級的肉丸，那就買1包義式牛肉丸吧，它們比我吃過的自製肉丸或其他任何品牌的都好吃。調味和口感都堪稱完美。

海苔

科克蘭牌海苔是我女兒唯一願意吃的海苔，我們幾乎試遍了所有品牌。 「如果你喜歡海苔（我討厭海苔），綠色包裝的有機海苔很好吃，我可以吃掉1整盒，」有人說。

超優質香草冰淇淋

「這款超優質香草冰淇淋無與倫比，」1則在 Reddit上廣為點讚的評論寫道。另1位用戶則表示，這款口感順滑的冰淇淋是我吃過最美味的冰淇淋。之前就聽說過它的好評，前幾天終於買到了，果然名不虛傳！我這輩子都是它的粉絲了。

招牌早餐三明治

既然能買到科克蘭招牌早餐三明治，何必花大錢去星巴克買呢？Reddit 上有很多帖子都在討論科克蘭招牌早餐三明治，網友評論道：「培根和麵包都出乎意料地好吃」、 「簡直是星巴克早餐三明治的平替」、「我前幾天剛買了這些，用氣炸鍋做出來的，味道簡直完美，10/10！」。

微波爆米花

顧客聲稱，科克蘭微波爆米花比其他知名品牌更好，而且性價比超高。 「我經常在 Costco 買東西，因為價格便宜，但有些東西我只在 Costco 買，因為 Kirkland 這個牌子就是更好。這款爆米花是你能買到的最好的。更棒的是，在 Costco 買 44 包的價格，在超市只能買到 10 包，」1位顧客說。

有機峰烘焙 K-Cup 咖啡膠囊

Kirkland Signature的咖啡膠囊品質幾乎跟品牌咖啡一樣，甚至更好，價格卻便宜得多。 「比星巴克的派克市場烘焙咖啡味道更好更順滑，而且價格更低，數量也更多。簡直太划算了！」1位評論者寫道。 「我決定試試這款，而不是我常喝的Caribou或Paul Newman，結果非常驚訝。咖啡味道很好，口感順滑。我會繼續購買的。」另1位評論者補充道。

雞塊

許多顧客都表示，Kirkland Signature 雞塊比 Chick-fil-A 的好吃。「Kirkland 的雞胸肉塊裹了一層薄薄的麵包屑，再配上 Kinder’s 的蘸醬，味道就像 Chick-fil-A 的雞塊和醬汁，但更好吃。在家用氣炸鍋就能快速做好午餐，」1位顧客說道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法