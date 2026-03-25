油市日減300萬桶供應 石油巨擘：能源短缺恐由亞洲向西擴散

本月初IEA首度釋出4億桶戰備儲由。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，歐洲能源巨頭對伊朗戰爭持續，以及荷姆茲海峽通行受限，導致能源供應短缺提出警告。專注於北海的石油生產商EnQuest執行長貝塞蘇（Amjad Bseisu）25日表示，由於中東地區產量減少，油市每日約失去200萬至300萬桶原油。

報導說，目前為止，亞洲國家對能源供應短缺最感憂心，菲律賓已經宣佈能源緊急狀態，韓國則表示，將在青瓦台之下成立緊急經濟狀況室與緊急經濟本部，為中東戰事長期化的「最壞狀況」做準備。

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日本首相高市早苗已要求國際能源署（IEA）考慮進一步釋放全球儲油。本月初，IEA已協調32個成員國釋出4億桶原油。日本將在26日釋出國家儲油，並證實東京將在本月底取得IEA的儲備。

報導說，現在供應短缺的疑慮向西蔓延。殼牌石油（Shell）執行長薩萬（Wael Sawan）指出，「南亞首當其衝，之後擴散至東南亞、東北亞，隨著進入4月，將蔓延至歐洲」。

他警告各國政府，不要採取恐擴大供應干擾衝擊的行動，他補充，「沒有能源安全就沒有國家安全」。

歐洲各國政府已開始採取措施，避免家庭受能源成本上升的影響。

斯洛維尼亞成為歐洲第一個採取能源配給的國家，西班牙批准一項50億歐元的援助計畫，其中包括針對用電與天然氣減稅，對運輸業者、農民與化肥採購提供補貼。

道達爾能源（TotalEnergies）執行長普亞內（Patrick Pouyanne）表示，當前的石油產品市場「失衡」，這就是為什麼「許多國家，包括歐洲，人們對於汽油、柴油價格非常不滿」。

他也對歐洲在夏季補充天然氣儲備的努力感到擔憂，並警告，這將與亞洲強勁的需求同時發生。他也預測，如果中東衝突持續到夏季，液化天然氣（LNG）價格恐達到每兆瓦時40歐元（1478元台幣）。

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