中國被非洲國家「將了一軍」！出口禁令打老虎 還有3個國家也出手

非洲國家辛巴威禁止鋰出口措施，透過加強對本國資源的控制，並對中國施加最大的壓力。圖為辛巴威礦區的工人正在裝載鋰精礦。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕非洲國家辛巴威2月底禁止鋰出口的措施，改變資源豐富國家參與全球供應鏈的方式，透過加強對本國資源的控制，並對中國施加最大的壓力，因為中國是辛巴威90%以上礦產出口的進口國。

外媒《Modern Diplomacy》報導指出，在辛巴威祭出這項禁令不久前，中國才宣布對包括辛巴威在內的53個非洲國家實施零關稅政策，該政策於5月1日生效。乍看之下，這兩項政策似乎毫不相干：一方限制出口，另一項放寬進口。

請繼續往下閱讀...

然而，仔細分析後，發現它們更像是某種協同效應。辛巴威正努力獲取更多價值，而中國則在確保其長期資源的取得。兩國都在同一全球供應鏈中調整自身定位，只是方向相反。

辛巴威並非孤軍奮戰。奈米比亞和馬拉威已對未加工礦產出口實施限制，而剛果民主共和國則保留了鈷的配額制度。這些政策指向一個清晰且一致的區域發展方向：資源豐富的國家正利用監管工具提升自身在價值鏈中的地位。

這項發展很可能重塑中國與非洲國家之間的經濟關係。以資源開採為主導的關係正在讓位給更具交易性和投資導向的夥伴關係。這些企業的供應安全將取決於它們是否願意參與下游投資和技術轉移。

鋰已成為全球能源轉型的關鍵要素。隨著世界從化石燃料引擎轉向電動車和再生能源電網，鋰變得不可或缺。光是電動車就消耗了約61%的總需求，預計未來20年這項需求將成長40倍。

同時，鋰離子電池的回收率仍然很低僅5%。低迴收率意味著供應鏈仍然依賴採礦材料。這促使像辛巴威這樣的資源豐富國家重新思考，出口原礦是否是促進經濟成長最有效的途徑。

辛巴威的出口禁令是一種經濟應對措施。鋰輝石精礦的價格因供應過剩而下跌，這種情況預計將持續到2025年下半年。這清楚地表明，由於價格疲軟，僅依靠出口原材料對國家財政收入而言是一種虧損的策略。

同時，生產國對電池材料的需求依然強勁。到2025年，中國電池裝置容量將達到750GWh，這顯示中國在電動車生產和儲能領域持續擴張。北京計劃在2027年削減電池出口補貼，進一步增加了對穩定上游供應的需求。

自2022年以來，辛巴威一直在收緊對鋰礦石出口的控制，後來將範圍擴大到所有未加工的基礎礦石。此舉是該國「2030願景」框架的核心支柱之一，該框架旨在提高國內原材料的加工和增值能力。該政策不僅能帶來短期價格反應，還能幫助辛巴威在全球供應鏈中從礦產出口國轉型為上游參與者。

儘管中國佔全球鋰中游精煉量的70%，仍依賴進口原料。這種依賴使得中國在供應國實施貿易限制時面臨風險，令企業對政策的突然變化保持警惕。中國政府已警告其下屬企業重新評估辛巴威不斷變化的監管體系

辛巴威的鋰禁令並非孤立事件，而是資源豐富國家重新定義其在全球經濟中角色這一更大趨勢的一部分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法