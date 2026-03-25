不要沒錢才崩潰！退休後絕對不該做「18件事」 恐摧毀晚年

美媒點名退休後你絕對不該做的18件事。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些退休陷阱是悄悄出現的，可能是剛退休時的自由感讓人過度樂觀，也可能是想繼續對家人慷慨，卻忽略收入已固定。再加上年紀增長，身體與認知變化，也可能讓理財判斷出現偏差。美國財經新聞網站點出，退休後你絕對不該做的18件事。

1.忘了更新法律文件：遺囑與資產規劃需要隨人生變化而更新，例如新增孫子、家人過世，或資產內容改變。若沒有遺囑，更應盡快處理。

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2.沒有做預算規劃：退休後收入固定，但支出未必減少。醫療費、家務協助費、飲食成本以及居家改裝費等，這些開支都必須持續控管。

3.再度負債：沒有預算很容易入不敷出，導致刷卡或借貸，應找出財務漏洞並調整支出。

4.將固定收入用於已成年的子女：過度資助子女，可能危及自身退休生活。先確保自己財務安全。

5.提領退休金過多：一般建議每年提領不超過4%。過度花費會加速資產耗盡。

6.變得久坐不動：缺乏運動會增加疾病風險，影響獨立生活能力。應建立規律運動習慣。

7.與社會脫節：孤獨會導致憂鬱、認知退化等問題。應維持社交與興趣。

8.總是搶著買單：退休後應調整消費習慣，不必再為他人買單，避免財務壓力。

9.不主動詢問長者優惠：許多商家提供折扣，但需要主動詢問才能享有。

10.輕易借錢給他人：借錢有風險，務必量力而為，並做好書面紀錄。

11.隨便接陌生電話：退休族容易成為詐騙目標，應避免接聽陌生來電。

12.捐款過度：行善應納入預算，避免影響自身生活。

13.忽略長期照護需求：65歲以上約70%可能需要長照服務，應提前規劃。

14.忽視通膨：物價上漲會侵蝕購買力，需做好資產配置與規劃。

15.未規劃最低必要提領（RMD）：在美國，未提領可能面臨高額稅負，應提前安排。

16.吃太多加工食品：過量加工食品可能增加失智風險，應多攝取天然食物。

17.停止動腦：持續閱讀、寫作與社交活動，有助維持認知功能。

18.保留過多車輛：養車成本高昂，退休後可考慮減少車輛，節省開支。

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