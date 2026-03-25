29歲女靠「1過時產品」翻身 創業僅半年狂賺2400萬元

Cat Goetze創業僅僅6個月，營收突破78.9萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國洛杉磯一名29歲創業家Cat Goetze靠著懷舊情懷，讓座機電話重新走進人們的生活。她創立的藍牙座機品牌，自2025年推出以來，迅速受到市場關注，僅僅6個月，營收突破78.9萬（約新台幣2488萬元）美元。

美媒報導，Goetze表示，疫情期間她試圖減少螢幕使用時間，回想童年與家人共用座機電話的日子，萌生設計座機的念頭。她回憶，當時學校發的電話簿能看到所有學生的家用電話，曾用來惡作劇撥打電話。

請繼續往下閱讀...

她說「想在家安裝座機電話，不僅要申請新號碼，還得支付費用，太麻煩了，我想找更簡單的方式。」憑藉在史丹佛大學的跨領域背景，她嘗試將座機電話與智慧手機連接，並自製第一款粉紅色原型，分享到TikTok，雖然初次分享未帶來銷售，但她持續改良產品。

2025年，Goetze發現越來越多人談論減少智慧手機依賴。她再次分享座機電話產品影片，短短數日即在Instagram和TikTok獲得超過800萬次觀看，產品前三天銷售突破12萬美元（約新台幣378萬元），她表示「作為創作者，你必須敏銳捕捉文化脈動，理解受眾想要什麼。」

她推出的座機電話由電池供電，透過藍牙連接手機。手機來電時，座機同樣響起，也可使用手持電話接聽或撥號，並可透過語音助理（如Siri）撥打聯絡人號碼，亦支援FaceTime及Whatsapp通話。

首輪預購於2025年7月開放，完全資助第一輪生產，包括倉儲、運輸、印刷、聘用與其他運營成本。她表示，與亞洲製造商合作最為困難，且因關稅政策損失了一部分利潤。她回憶「硬體產品的每個細節都要仔細打磨，耗時又耗力。」

目前品牌Physical Phones提供3款樣式，包括手持機、壁掛式與旋轉盤座機。截至目前銷量超過7500台。2025年賺了78.9萬美元，Goetze總結道「作為創作者兼創辦人，我的核心能力是敏銳捕捉文化脈動，理解受眾真正想要什麼，並預測下一步需求。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法