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永立榮三箭齊發 拚今年營收倍增

2026/03/25 18:12

永立榮經營層鐵三角，右起營運長莊欣怡、董事長簡奉任、總經理黃效民。（記者陳永吉攝）永立榮經營層鐵三角，右起營運長莊欣怡、董事長簡奉任、總經理黃效民。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣首家擁有培養羊水幹細胞技術專利的公司-永立榮生醫（6973）憑藉全球領先的專利羊水幹細胞技術，發展保健食品及保養品雙引擎模式，並藉此支持新藥研發、鎖定男性勃起功能障礙（ED）市場，永立榮董事長簡奉任表示，在三大通路助攻下，今年營收有機會倍增。

永立榮透過與大股東（麗豐-KY）的深度戰略結盟，去年來自麗豐-KY貢獻的業績就佔一半以上，另外與亞馬生醫合作，透過該公司銷售保健食品；同時也跟Ipapa電商平台合作，不同的通路帶動永立榮去年下半年的營運表現，明顯較上半年動能轉強。

今年永立榮將再推出新產品，包括5月推出護眼相關保健品、第三季推出與神經修復有關的保健品，結合更多各項自有品牌與ODM/OEM業務的商轉化全面展開，擴大市場滲透率。

至於永立榮研發中的羊水幹細胞新藥「UA002」，鎖定男性勃起功能障礙（ED）百億藍海市場，永立榮營運長莊欣怡表示，該藥目前正在台灣進行臨床2a期試驗，預計第二季可完成收案，2b試驗則預計收案60-90人。

展望今年，簡奉任對公司營運維持審慎樂觀看法，隨著UA002新藥臨床進度的推進，以及保養、保健品在市場放量，永立榮大健康美雙引擎策略並進的綜效將全面顯現。永立榮將以「新藥研發推進、技術轉譯商業化、國際市場拓展」三箭齊發作為未來成長主軸。

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