光碟片原料吃緊 錸德估記錄型光碟片第2季報價再漲兩成

光碟片原料吃緊，錸德估記錄型光碟片第二季報價再漲兩成。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受中東地緣政治風險升高、上游石化原料供應波動影響，近期聚碳酸酯（PC）材料市場明顯轉趨緊俏，連帶推升記錄型光碟片生產成本，錸德預估，在原料成本上升、供給收斂，以及SSD、HDD等儲存媒體供需吃緊外溢效應帶動光碟需求回溫等多重因素推升下，記錄型光碟片第二季出貨價格將再調升近20%，第三季還有可能繼續漲價。

錸德表示，目前原料與生產安排仍維持穩定，短期出貨與既有訂單支應狀況均維持正常，雖然當前市場並非完全無料可供，但已進入價格與交期同步墊高的階段，現階段若客戶願意接受較高價格，仍可即時取得料源，但整體交期已普遍拉長至約一個月，隨著原料價格持續高檔、供給端進一步收斂，第二季市場報價仍具續揚空間，市場預期部分報價區間不排除再攀高。

請繼續往下閱讀...

錸德也說，若原料供應壓力、停檢效應與地緣風險短期內未能明顯緩解，光碟片市場報價第三季不排除維持高檔，甚至延續上行走勢，屆時不排除針對記錄型光碟片再次進行價格調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法