苗栗婦人對中大樂透頭獎1億 馬上打電話要弟弟做1件事

台彩表示，去年12月26日在苗栗頭份開出的大樂透頭獎1億元，中獎人大方捐款1000萬元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩總經理謝志宏透露，去年12月26日在苗栗頭份開出的大樂透頭獎1億元，中獎人是位年約50歲的婦人，她在買菜途中經過彩券行，花了100元買2注大樂透，結果中了頭獎1億元，她發現中獎後電話告訴弟弟「可以退休了」，因為昔日家中長輩生病需要照顧，她辭去會計工作，由弟弟一肩扛起家中生計。中獎人稅後實領約8000萬元，她大方捐出1000萬元給中國信託慈善基金會。

謝志宏表示，中獎人只將中獎消息告知弟弟，領獎當天也是弟弟陪同，她以前在公司當會計，因家中長輩生病需要長期照顧，她辭掉工作照顧長輩，多年來家裡經濟重擔全由在科技業上班的弟弟扛起，這筆獎金可以讓弟弟不用再這麼辛苦。中獎人表示，想帶80多歲的媽媽出國，完成老人家心願。

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謝志宏透露，中獎人在開獎第2天看到新聞播報中獎地點，確認後才知道自己中獎，她把中獎彩券當成書籤，因為家裡只有她和媽媽同住，不擔心彩券丟掉，但每天都會去檢查，先前因為有政府照顧，為了回饋社會，因此捐了1000萬元給中國信託慈善基金會。

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