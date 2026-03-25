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中年藍領跟老闆一起買大樂透 獨自抱走頭獎1.39億

2026/03/25 14:31

台彩表示，今年2月3日在台中西屯開出的大樂透頭獎1.39億元，中獎人是位50多歲藍領工人。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，今年2月3日在台中西屯開出的大樂透頭獎1.39億元，中獎人是位50多歲藍領工人。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年2月3日在台中西屯開出的大樂透頭獎1.39億元，中獎人是位50多歲藍領工人，當天參加協力廠商的尾牙，覺得現場很吵就跟老闆一起出去聊天，剛好看到有彩券行，當時他身上現金僅剩1000元，就決定全部拿來買彩券，老闆也拿1000元買彩券，結果他中了頭獎1.39億元，一直覺得很不真實，也沒有跟任何人說。

台彩總經理謝志宏表示，中獎人花了1000元買了20注，都是電腦選號，他一開始以為自己只中了400元，老闆則說自己沒中獎；但後來中獎人再對獎一次，結果發現自己中了頭獎，還是不敢相信，對了20多次確定中獎後，興奮得睡不著覺，因此白天上班一直晃神，一直想著：「真的中了1億多嗎？」

謝志宏表示，中獎人覺得中頭獎這件事太不真實，花了好幾天才慢慢接受這個突來的幸運，但他沒有告訴任何人這件事，不僅沒有讓老闆知道自己中頭獎，老婆及小孩等家人也都不知情，他也會繼續工作，以免老闆懷疑他中了頭獎。中獎人捐款300萬元給中國信託慈善基金會，也包了20萬元紅包給投注站。

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