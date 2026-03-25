經長：天然氣存量仍維持12天以上 6月天然氣調度完成一半

經濟部長龔明鑫（右）與台電董事長曾文生（左）。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事紛擾，影響國際能源供應穩定。經濟部長龔明鑫今表示，天然氣調度上，3、4、5月都已完成，6月的調度也已完成一半，自戰後以來，台灣的天然氣安全存量都維持在12天以上，超過法規要求的11天。

經濟部長龔明鑫今出席立法院經濟委員會，就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。

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民進黨籍立委邱議瑩質詢時關切，中東戰事紛擾，荷姆茲海峽受波及，衝擊各國面臨能源風險與結構調整挑戰，尤其台灣是高度仰賴進口能源的國家，能源儲備與購置是否達到安全存量？貨源調度上能否確保台灣能源供應無虞？尤其目前台灣天然氣發電量佔比整體近5成，依賴單一能源的風險也隨之放大。

龔明鑫表示，中長期能源規劃是多元安全能源結構，包括再生能源、天然氣，甚至燃煤轉為備用，近期有鑑於中東戰事持續，尤其台灣天然氣發電占比約5成，天然氣調度更顯重要，現行法定安全存量天數是11天，自2月底伊朗戰事爆發後至目前，台灣的安全存量都維持在12天以上，此外，3、4、5月的天然氣調度都已完成，6月已有半數調度完成，以確保供電穩定。

邱議瑩表示，總統賴清德指示核能與綠能可以並行不悖，但談及台灣在多元能源的韌性治理上，台灣能源結構配比是否有所調整？

龔明鑫表示，核電是否重啟目前也尚未能確定，一旦確定重啟，能源配比就會改變，但隨著未來用電需求擴增，分母變化快速，「分母也在變，分子也在變」，如果要將能源結構訂在某個配比目標以現階段而言有點困難。

邱議瑩續問，核二、核三再運轉的定位是什麼？是要作為短期備援電源，還是過渡性電源，抑或是長期穩定基載電力的一部分？

龔明鑫回應，核電重啟目前正在進行自主安全檢查，至於機組能夠發電多久，仍要看檢查結果。台電董事長曾文生補充，台電準備自主安全檢查報告的時間抓在18個月至2年，但檢查期間可能會發現各種不同狀況，這都不是現在就能說定。

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