馬斯克挖角盯上台積電 經長：台灣生態系完整、不必過度擔心

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）準備啟動其晶片製造計畫Terafab，可能會大舉挖角台積電的半導體人才。（法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）準備啟動Terafab晶片製造計畫，目標生產3奈米以下先進製程晶片，還要打造不需無塵室的晶圓廠，預期特斯拉將擴大從台積電和三星挖角人才的力道，引起半導體人才外流的擔憂。對此，經濟部長龔明鑫今表示，台灣半導體產業歷經40、50年發展，構建出最具效率的生態系，少數人才流動影響有限，不必過度憂慮。

雖然許多半導體專業人士對馬斯克TeraFab計畫持懷疑態度，但TeraFab正在招募模組製程工程師，主要負責加速先進系統級晶片（SoC）的開發，要求精通GAA和FinFET等電晶體技術，並擁有10年以上的晶圓代工開發經驗，也傳出特斯拉有意要挖角台積電人才。

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龔明鑫今在立法院受訪表示，台灣的半導體產業發展歷經40、50年，已構建出全世界最具效率的生態系，如果只是挖角1、2個人所產生的效益有限，另從過去的經驗也看得出來，所以不用過度擔心，況且這也是傳言而已。

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