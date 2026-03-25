台積電上榜！外媒點名「這3檔」4月前必須強力買入

外媒指，3檔人工智慧股票，四月開盤前值得強力買入。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）相關股票持續受到市場關注。投資媒體《The Motley Fool》指出，有3檔AI股票在4月開盤前值得強力買入，分別是台積電、Alphabet與博通，以下是為何投資人現在可以考慮布局的原因。

首先，全球最大晶片代工廠估值仍具吸引力。台積電目前負責製造全球約70%的晶片。這意味著，當像輝達這類AI晶片設計公司需要生產晶片時，都必須仰賴台積電。隨著科技巨頭大舉投資建設AI資料中心，台積電成為主要受益者。

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公司第四季營收年增26%至337億美元，每股盈餘成長35%至3.14美元（ADR）。管理層預估，2026年營收仍將成長30%。當然，未來AI資料中心支出可能放緩，進而影響成長動能。但目前來看，科技巨頭今年資本支出總額高達6500億美元，且多數投入AI領域，台積電的優勢仍相當穩固。此外，台積電目前本益比約32，低於科技產業平均的37，估值相對便宜。

Alphabet積極掌握AI未來。在AI競賽初期稍顯落後後，Alphabet已迅速追趕。其Gemini聊天機器人目前擁有7.5億用戶，美國地區AI搜尋功能推出後，每日查詢量已翻倍成長。公司也透過策略合作強化布局，例如與Apple合作，讓Gemini成為新版Siri的核心AI模型，預計每年可為Alphabet帶來約10億美元收入。

雖然市場擔心AI可能衝擊其廣告業務，但相關疑慮可能被放大。2025年公司營收仍成長15%，達近4030億美元，每股盈餘成長34%至10.81美元。目前Alphabet本益比約27，明顯低於科技產業平均水準，具備投資吸引力。

博通是切入利基市場的AI黑馬。若投資人尋找快速成長、但不像輝達那麼熱門的AI晶片公司，博通（Broadcom）是值得關注的選擇。公司第一季AI相關營收大增106%至84億美元，調整後每股盈餘成長28%至2.05美元。管理層預估，AI晶片銷售額在2027年將達到至少1000億美元。

博通在客製化晶片（ASIC）市場具領先地位，預計2027年市占率將達60%。雖然其本益比約60，相較其他AI股票偏高，但隨著科技公司持續投入AI基礎建設，加上其在利基市場的優勢，仍有望持續受惠。

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