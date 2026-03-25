核二核三自主安全檢查1.5年起跳 經長：何時重啟尚無法預估

經濟部長龔明鑫。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕核二、核三廠具再運轉可行性，月底將送核安會審議。經濟部長龔明鑫今重申，台電已依核安會規定啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，台電自主安全檢查時程最快約需1年半至2年，至於送至國安會後審查時程，因此何時能真正重啟，經濟部沒辦法預估。

經濟部長龔明鑫今出席立法院經濟委員會，就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

針對核二、核三廠的延役規劃，龔明鑫會前受訪指出，台電目前已依核安會規定啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，後續送交核安會審查。台電的自主安全檢查時程最快是1年半至2年，至於後續送至核安會審查時程多長屬核安會權責，經濟部這邊就沒有辦法預估。

媒體關切過去核電成本是外部化，這次再運轉報告中沒提及各種核電成本的評估問題。龔明鑫表示，目前還在自主安全檢查階段，最後實際成本難以估算，以核三為例，必須和原廠聯絡檢查機組老化狀況，畢竟已運轉40年，看看能延役多久，屆時才評估部分設備要不要更替，才能知道成本多少。

媒體關切台灣能否有能力妥善處理核廢料，龔明鑫說明，國際對核廢料一直是採分階段處理，時程上，短期是燃料池儲存，中期是乾式貯存，後期才是最終處置，目前全球僅芬蘭有最終處置場，現在尚未啟動，絕大部分國家仍都是中期的乾式貯存，台灣方面，目前就先做好乾式貯存的部分，至於最終處置部分，經濟部也已成立「放射性廢棄物處置專案辦公室」，推動最終處置的規劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法