買貴只是浪費錢！專家點名7種食物「只能買最便宜」

買貴根本是浪費錢！專家點名7種食物「只能買最便宜」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕食品雜貨價格昂貴，而且食品成本似乎又在飆升，雖然有些食物值得多花點錢購買有機產品或高端品牌，尤其關乎健康，然而非所有食品都如此，專家表示，更貴的品牌不一定意味著更好的產品，並點名牛奶、蛋等7民生必需品，不值得你花冤枉錢，只需挑選最便宜，也能達到同樣的效果。

《gobankingrates》報導，在物價高漲時代，尋找省錢的方法不僅合情合理，而且已成為一種必然，如果你是１位精打細算的消費者，既想盡可能降低食品開支，又想買到優質商品，以下7種食物你完全不必花冤枉錢。

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罐裝番茄

The Wannabe Cook創始人尤素夫（Sunita Yousuf）表示，「罐裝番茄價格低廉，易於處理，是廚房必備品」，番茄除了其他維生素外，富含維生素C和番茄紅素，而且還富含抗氧化劑，可以對抗各種發炎，而任何罐裝番茄都能帶來這些好處，所以沒有必要購買更昂貴的品種。

馬鈴薯

尤素夫表示，馬鈴薯富含鉀，鉀是維持體液平衡和肌肉功能的重要礦物質，且價格實惠，是每個廚房必備食材。

牛奶

在超市的牛奶架前，你可能不太願意嘗試超市自有品牌，因為你已經習慣了某個知名品牌的味道。然而，理財網站Touchdown Money創辦人利伯曼表示，牛奶並非值得揮霍的商品。

「知名酪農生產的牛奶，味道和營養價值並不會比超市自有品牌牛奶有任何區別，」利伯曼說。通常情況下，自有品牌每加侖牛奶你能省下一兩美元。

蛋

在超市的雞蛋貨架前，你可能會面臨琳瑯滿目的選擇。如果你擔心不同品牌雞蛋的品質差異，這可能會讓你感到不知所措，但利伯曼表示，其實沒有必要過度消費。「除非你直接從農民那裡購買，否則這裡的產品品質都一樣」。

冷凍蔬菜

健康飲食並不一定意味著要花很多錢。利伯曼說，如果你喜歡在冰箱裡囤一些冷凍蔬菜，那就沒必要糾結於品牌。他說，速凍蔬菜是在最新鮮的時候冷凍的，所以無論什麼品牌，你都能吃到同樣美味的蔬菜。

米

米是另1種廚房必備食材，因其用途廣泛且價格低廉而深受家庭喜愛。當然，不同品牌的米價有所差異，但利伯曼表示，你可以挑最便宜的買即可。

豆子

豆子用途廣泛，價格實惠，多囤點絕對不會錯。 「這些產品經久耐用，而且不同品牌之間的品質也一樣好，」利伯曼補充道。

這意味著下次遇到促銷活動時，你可以放心購買任何品牌的米和豆類產品。

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