馬斯克啟動Terafab計畫大搶人才 台韓晶片廠商如臨大敵

在特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）準備啟動其晶片製造計畫Terafab，以生產自家設計的人工智慧（AI）晶片之際，包括台積電在內的台灣和南韓晶片廠商越來越擔心，馬斯克會大舉挖角他們的半導體人才。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）準備啟動其晶片製造計畫Terafab，以生產自家設計的人工智慧（AI）晶片之際，全球最大晶圓代工廠商台積電越來越擔心，馬斯克會大舉挖角該公司的半導體人才。

《朝鮮日報》報導，由於特斯拉的目標是在Terafab生產3奈米以下的先進晶片，有分析認為，該公司將尋求挖角台積電的人才。特斯拉先前也曾積極在南韓招募半導體人才。

請繼續往下閱讀...

根據特斯拉24日的消息，該公司近日已發布招募公告，表示正在台灣招募半導體人才。特斯拉在公告中透露，他們正在招募擁有10年以上台積電等大型企業工作經驗的工程師。值得一提的是，特斯拉正在招募精通GAA、FinFET和BSPDN技術的工程師，這些技術主要用於先進製程。

馬斯克曾表示：「如果我們不建Terafab，我們就無法取得晶片，而既然我們需要晶片，我們就必須建造Terafab。」特斯拉和SpaceX將聯合營運Terafab，預計將生產用於汽車、無人計程車和Optimus機器人的晶片，以及專為SpaceX和xAI的太空資料中心設計的高功率航天級晶片，目標是每年產生 1 太瓦terawatt（即 100 萬兆瓦）的運算能力，

在台灣，特斯拉的積極招募行動引發了半導體人才外流的擔憂。隨著人工智慧（AI）產業蓬勃發展，對先進AI晶片的需求日益成長，台積電也迅速擴大產能，因此，獲取技術人才變得比以往任何時候都更加重要。

特斯拉也在積極招攬南韓半導體人才。馬斯克先前曾在Ｘ上發文表示：「如果你居住在南韓，並且從事晶片設計、製造或人工智慧軟體方面的工作，請申請加入特斯拉。」

半導體業內人士表示：「擁有營運Terafab所需先進晶圓代工技術的企業，主要集中在台灣和南韓。從特斯拉的角度來看，為了開發先進製程生產自己的AI晶片，它別無選擇，只能從台灣和南韓招募工程師，預計特斯拉將擴大從台積電和三星晶圓代工等公司招募人才的力道。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法