UNIQLO新款包包爆好評！能裝A4筆電還超輕、CP值爆表

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛，日媒近期就介紹了UNIQLO在3月下旬發售的新款包包「可收納肩背包」（パッカブルショルダーバッグ），主打可摺疊收納、體積小巧，加上實用的尺寸與可愛配色，獲得消費者高度好評。

日媒報導，「可收納肩背包」售價為2990日圓（約614元新台幣）是一款即使攜帶較多物品也可靠的中型尼龍包。除了可容納 A4 尺寸文件和筆電外，還有約17公分的寬底設計，方便收納體積較大的物品。包款表面具備基本的防潑水加工，可應付小雨，日常使用也相當便利，前側設有兩個口袋，具備充足收納空間。

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此外，該包支援3種背法：斜背、肩背與手提，並配有扣具式背帶，可靈活調整長度，也讓取放物品更順手。再加上可摺疊收納設計，外出旅行時也非常實用，顏色則有深棕色、黑色、橘色、藍色4款。

購買者普遍給予高度評價，例如：「上市前就已經鎖定了，顏色真的可愛到不行」、「尺寸很適合日常使用，主袋雙拉鍊、外側口袋也很好用」、「輕量又能裝很多東西」、「明明是可收納設計，布料卻很紮實，讓人驚訝，我直接買了兩個顏色」。

「可收納肩背包」售價為2990日圓。（圖擷取自UNIQLO官網）

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