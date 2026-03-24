調查：儲蓄習慣普遍但缺乏目標感 台灣人被動理財

根據保誠人壽的調查，儲蓄對於台灣民眾雖是習慣，但缺乏強烈的目的感與執行力。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣人理財知識自信不足？！根據「保誠集團」針對亞太八大市場的大調查顯示，台灣整體評分為57.8分，得分落在亞太市場「中後段」，尤其，我國受訪者展現出一種獨特的「防禦性幸福」特徵，在追求生活品質的同時，正普遍面臨理財知識自信不足，與未來規劃被動的挑戰。

為衡量亞洲民眾理財方式，以及未來的財務準備程度，保誠集團發佈一份最新調查。

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保誠人壽表示，此項研究為保誠的首個「財務健康指數」（Financial Wellbeing Index）奠定基礎。指數從四個面向進行評估，包括當前財務安全感、未來財務安全感、當前財務自由度及未來財務自由度，並綜合受訪者的態度、行為和預期，彙整為一項總體評分，以反映整體財務健康水平。這份涵蓋亞太八大市場，樣本數逾7,000人。

在衡量整體財務健康狀況時，有42%的台灣受訪者，對自身的整體財務表現給予正面評價，其中，13%認為「極好」，30%認為「良好」。與越南及印尼等新興市場超過56%的滿意度相比，台灣民眾的感受顯得較為溫和。

根據調查，高達47%的台灣受訪者給予「普通」的評價，位居亞太地區前段：這反映出台灣社會普遍存在一種「知足但不敢自滿」的心理狀態，也間接說明了台灣民眾對於資產維持現狀的滿足感，以及對於大幅成長的低期待值。

對此，保誠表示，「儲蓄」一直是台灣民眾理財的基石。調查顯示，有63%的台灣受訪者表示每月都有儲蓄習慣，在亞太市場中表現尚稱穩健；然而，深入觀察可以發現，僅有20%的受訪者表示「強烈同意」，在受調市場中排名接近末端，顯著低於印尼的41%與越南的36%。

此外，台灣有24%的受訪者對儲蓄習慣持中立態度，這揭示儲蓄對於台灣民眾雖是習慣，但缺乏強烈的目的感與執行力，多數人可能處於一種「隨緣存錢」的被動狀態，而非針對具體目標進行積極佈局。

在財務自主性的評估中，台灣呈現出較為獨特的寫照。僅有59%的台灣受訪者認為自己主要依靠自己獲得財務支持，為受調市場中最低。相較於越南與泰國高達72%的財務自主性，台灣受訪者展現了更深厚的跨代支持或家庭經濟連結。這或許反映了台灣特有的社會結構與家庭價值觀，雖然在心理上提供了一定的安全感，但在個人財務韌性的建立上，也讓受訪者展現出較高的不確定感。

而僅有11%的台灣受訪者，對做出冒險的選擇持強烈開放態度，這一比例為全亞太最低，遠低於菲律賓的57%認同度。這種對風險的規避，與台灣民眾對生活「掌控感」的高度追求（68%）息息相關。因為對多數台灣民眾而言，風險即代表失控，因此在理財工具的選擇上更傾向於保守防禦。

此外，台灣在「抓住機會（51%）」與「追求卓越成就（65%）」的認同度上也均在亞太市場中排名後段，顯示出「穩定」已成為台灣當前社會的集體理財性格。

理財規劃的主動性不足，往往源於專業知識的匱乏感。調查指出，僅有44%的台灣受訪者認為自己具備足夠的理財知識，這導致僅有同樣比例（44%）的受訪者對未來有仔細的規劃，與新加坡及香港同屬亞太區不足50%的信心低點。

這種信心不足進一步體現在應對意外的能力上，全台僅有10%的民眾「強烈同意」能處理重大的意外支出，而有35%的民眾對於應變能力抱持中立觀望。這說明雖然台灣民眾愛存錢，但面對通膨與突發狀況時，內心的安全感依然極其脆弱。

這份涵蓋財務、行為與價值的全方位調查，台灣受訪者展現出了一種在壓力下尋求平穩、並從中追求快樂的生命韌性。然而，仍有38%的民眾在面對金融產品獲取上選擇「中立觀望」，反映出台灣社會仍缺乏轉化財務知識的自信與勇氣。

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