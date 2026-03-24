智原40奈米SONOS eNVM 提供MCU設計NOR Flash替代方案

智原（3035）今日宣布其主打的40uLP SONOS嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）解決方案，為MCU（微控制器）廠商提供具成本效益的NOR Flash替代選擇。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨IP廠智原（3035）今日宣布其主打的40uLP SONOS嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）解決方案，為MCU（微控制器）廠商提供具成本效益的NOR Flash替代選擇，同時協助確保長生命週期產品所需的穩定記憶體供應。

智原營運長林世欽表示，AI所帶動的需求正改變記憶體供應的整體格局，也使嵌入式系統設計對供應穩定性的需求日益提高。智原的40uLP SONOS eNVM解決方案可協助客戶穩定成本與供應，同時降低NRE並加速產品量產時程，為MCU開發者提供一個實用的嵌入式快閃記憶體的選擇。

請繼續往下閱讀...

隨著AI應用快速擴展，AI伺服器與網通設備對記憶體的需求持續攀升，不僅提高單一系統的記憶體容量需求，也使消費性DRAM、NAND 與 NOR Flash的供應逐漸趨於緊縮。這情況使得在許多SiP架構的MCU解決方案中，因為仰賴外部NOR Flash，而帶來供應鏈風險與成本波動。智原所提供的40奈米SONOS eNVM MCU設計替代方案順勢解決此棘手問題，不但提升晶片安全性，且更具成本效益及穩定供貨。

智原表示，SONOS eNVM解決方案採用聯電（2303）40uLP製程平台，僅需少量額外光罩即可導入，有助於降低製造成本。該方案搭配智原40uLP SONOS子系統，可簡化整合並提升使用便利性，並內建測試電路以確保eNVM 在量產階段的品質。憑藉在工業與消費型MCU應用中的多項成功量產實績，智原的SONOS eNVM ASIC解決方案已展現成熟且可靠的技術能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法