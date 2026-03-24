馬斯克正向台灣挖角、盯上台積電人才 為打造世界最大晶片工廠

特斯拉執行長馬斯克公佈將興建全球最大的晶片工廠TeraFab計畫，外媒報導，馬斯克現在正將目光投向台灣，尋求人才儲備。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克已公佈將興建全球最大的晶片工廠，TeraFab計畫是半導體產業最雄心勃勃的項目之一，外媒報導，馬斯克現在正將目光投向台灣，尋求人才儲備，並在官方招募頁面上尋求工程師，也傳出有意向台積電挖角。

TeraFab計畫每年實現高達1TW的運算能力，其中80%用於地球應用，20%用於太空應用。雖然許多半導體專家對TeraFab計畫持懷疑態度，但馬斯克似乎並不在意。TeraFab計劃從台灣招募工程師，很可能會引發一場「人才爭奪戰」。

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特斯拉正與台積電在台灣的工程師接洽，以獲得他們對特斯拉大型專案的支援。鑑於全球晶片人才短缺的現狀，此舉也可能加劇人才短缺。

特斯拉官方招募頁面上，TeraFab正在招募模組製程工程師，主要負責加速先進系統級晶片（SoC）的開發。此職位要求應徵者精通GAA和FinFET等電晶體技術，並擁有十年以上的晶圓代工開發經驗。

wccftech報導，鑑於TeraFab對人才的複雜性，馬斯克顯然打算招募半導體領域最頂尖的人才。根據前對TeraFab的了解，它很可能像Rapidus在日本所做的那樣，首先生產2奈米製程。

同時，晶片產量規模空前，但在初期階段，特斯拉可能會專注於提高良率和製程技術，而不是追求產量。值得注意的是，TeraFab還將涵蓋先進封裝和記憶體生產，因此該工廠所需的人才儲備將非常龐大。

根據Citrini分析師Jukan分享的Bernstein分析報告估計，TeraFab專案基於目前1TW運算能力的等效值，總成本可能高達5兆美元。 Bernstein對NVIDIA的Vera Rubin、Rubin Ultra和Blackwell等項目的供應鏈環節進行分析，最終得出結論：要達到TeraFab計劃的規模，所需的投資預計將是目前晶片行業估值的五倍之多，令人震驚。





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