川普點名伊朗戰爭「始作俑者」 他「當場」變成代罪羔羊了

美伊戰爭進入第四週，川普在田納西州的一次公開活動中，將對伊朗發動軍事打擊的決定，歸咎於國防部長赫格塞斯（左）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，美國國防部長皮特·赫格塞斯（ Pete Hegseth ）是發動對伊朗戰爭的始作俑者。川普在公開場合如此表述時，赫格塞斯正坐在他旁邊。

美伊戰爭進入第四週、外界對戰爭的審視日益加劇之際，川普在田納西州的一次公開活動中，將對伊朗發動軍事打擊的決定，歸咎於國防部長赫格塞斯。

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川普稱：「皮特·赫格塞斯是第一個公開表示支持的人。我對他說：『我們來做這件事吧』」。

川普在活動現場表示，「皮特，我認為你是第一個站出來說話的人，你說，『讓我們行動起來，因為你不能讓他們擁有核武器』」，當時赫格塞斯就坐在他旁邊。

川普說：「我給皮特打了電話，給凱恩將軍（General Kane）打了電話，還給我們很多優秀的人打了電話」；「我們在中東遇到了一個問題，或者我們可以停下來，去中東進行一次小小的訪問，解決這個大問題。」

目前為止，對於這項決定的理由，不同發言者的說法各不相同。美國政府內部一些人堅持認為，以色列當時已經採取了行動，因此美國的介入不可避免。另一些人則將這次攻擊視為對伊朗核能力擔憂的回應。

川普補充說，「伊朗還有最後一次機會來結束對美國及其盟友的威脅。」川普說，「我們希望他們能抓住這個機會。」





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