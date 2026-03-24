台灣資本論壇》促進直接金融 券商公會陳俊宏： 訂定合理交易稅、提高負債淨值比

券商公會理事長陳俊宏。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕券商公會理事長陳俊宏表示，銀行體系融資仍偏好成熟產業，對新創、中小企業甚至具未來前瞻性的產業所注入的資金還是不夠，因此台灣產業要發展就要從間接金融轉進直接金融，建議訂定合理的交易稅，以及將證券商的負債淨值比從6倍提高至8倍，以支持台灣發展亞洲資產管理中心的業務，「沒有資本的彈性，就沒有金融的競爭力」。

自由時報今主辦「2026台灣資本市場論壇」，由自由時報總編輯鄒景雯邀集金管會副主委陳彥良、證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長簡立忠、期交所董事長吳自心，以及券商公會理事長陳俊宏，針對台灣金融轉型的路徑進行政策對談。

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談及直接金融的看法，陳俊宏表示，他的職涯歷經紡織業、證券業、生技公司等領域，2003年觀察生技公司正處在底部階段要向上發展，就義無反顧轉入生技公司，入職後就觀察到公司是「很標準的生技產業」，沒有廠房、生產設備，只有技術、專利，以及實驗室設備，當時就和友人推薦要投資生技產業，因為絕對不會倒，畢竟銀行不會借錢，所以不會有負債，直到2006年政策鼓勵生技事業不必獲利就能掛牌上市，後來該公司也順利上櫃了。

陳俊宏表示，台灣產業真的要從間接金融轉進直接金融，台灣產業才有機會長得出來，例如當年的政策將台灣產業培養上來，但是台灣的錢還是擺在不對的地方，主因金融業銀行的習慣還是偏好成熟產業、有抵押品的企業，但對新創、中小企業甚至具未來前瞻性的產業，所注入的資金還是不夠。

至於要怎麼做才能提高直接金融的比例？陳俊宏建議，要從負債思維轉變成成長思維，證券商的角色要升級，未來證券商不只是承銷，而是要擔任企業成長的夥伴，要協助企業設計資本結構、引進策略投資人，陪伴企業走進國際市場，資金要有方向，不能一頭熱投入AI、半導體，台灣還有很多其他產業，包括生技業、資安、服務業等基礎產業都需要扶持，資本市場不是只是一個募資平台，而是台灣產業升級的引擎。

鄒景雯詢問，站在業界角度，在哪些法規與監理機制上可以如何調整？政府能如何扮演風險分擔的角色？

陳俊宏建議，有兩個關鍵問題要面對，一是合理的證交稅，市場很多人認為降稅是投機行為，但他不這麼認為，倘若沒有流動性，市場要如何有成長的動能？快速交易製造龐大的交易量，交易量愈大，交易稅就會往上疊加上去，「成本愈高，流動性就會變低」，流動性變低就沒辦法有效反映價格，會讓市場更加不穩定，看看美國、日本、新加坡幾乎都是低稅率甚至零稅率的市場，台灣繼續維持高稅率，到最後就是把資金往國外推，所以交易稅真的不是道德的問題，是市場效率的問題， 因此希望能快速訂定合理的交易稅，要讓市場有個能被期待的方向。

陳俊宏續說，第二是要讓證券商繼續茁壯，目前證券商的負債淨值比被設定是6倍，以前是4倍，已爭取到6倍，但如果未來要發展亞洲資產管理中心的業務，是希望能從6倍提高到8倍，其實國外的倍數非常寬鬆，所以如果能夠放寬到8倍，期能讓台灣證券業提高資本運用的效率與獲利能力，也能讓台灣在國際市場上更有競爭力，並且支持台灣發展亞洲資產管理中心的業務，「沒有資本的彈性，就沒有金融的競爭力」。

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