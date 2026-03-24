停戰代價曝光！美若退讓 油價恐失控 專家：伊朗恐收過路費

美國前防長馬提斯（左）提出警告，若華府現在對伊朗停手，等同將戰略海峽的優勢拱手讓人。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來全球商船與油輪經過中東，恐將面臨類似「過路費」的額外成本壓力。這條掌握全球20%石油命脈的咽喉一旦控制權出現傾斜，恐將衝擊各國油價與民生通膨。曾在川普第一個任期擔任國防部長的退役陸戰隊上將馬提斯（Jim Mattis）出面警告，若華府現在對伊朗停手，等同將戰略海峽的優勢拱手讓人。

政治新聞網站《Politico》報導，在美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第4週之際，總統川普宣布暫停對伊朗能源設施的攻擊5天，以爭取談判空間。馬提斯在劍橋能源週（CERAWeek）表示，若此時宣告勝利或停戰，等同讓德黑蘭方面認定其已掌控荷姆茲海峽。

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他警告，屆時伊朗可能對所有通行船隻收取費用，並指出歷史上從未有單靠空中武力就能改變政權的先例。

荷姆茲海峽的實質封鎖風險已讓全球市場如坐針氈。自2月28日開戰以來，國際油價在每桶90美元至120美元之間劇烈震盪。川普的停火決定讓許多石油高層感到錯愕；業界原本期盼美軍能藉此機會建立永久駐軍，徹底拔除伊朗威脅以確保全球能源供應鏈穩定，卻對突如其來的談判轉向措手不及。

針對這項政策轉彎，布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策主任馬洛尼（Suzanne Maloney）指出，美伊雙方的目標差距過大，伊朗的談判條件勢必包含巨額賠償與要求美軍撤出中東，這對美國及其波斯灣盟友而言根本無法接受。對於這場突如其來的停火談判，她直言：「在目前情況下，我對談判完全不抱樂觀態度。」

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