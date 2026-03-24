噩耗！台美貿易談判推手顏慧欣辭世 卓榮泰：深感遺憾

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表的顏慧欣已於3月12日因病辭世，享年53歲。行政院長卓榮泰今日在立院答詢時對此表示遺憾，並強調也對她的家族表達非常高的敬意、致意，再次希望所有同仁在公務時保持身心狀態、多多休息。

民進黨立委陳秀寶質詢時指出，顏慧欣女士日前因病去世，本次由政院副院長鄭麗君所領銜的對美經貿談判團隊中，包含政委楊珍妮、副總談判代表顏慧欣都為我國談判付出相當多的心力，且不負所托為我國帶回好成果，也呼籲各位公務單位對工作都相當敬業，但同時也要保重身體。

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卓榮泰表示，大家要彼此保重，也希望大院、立法院長韓國瑜及所有同仁都能保持愉快、健康的身心。

卓榮泰透露，顏慧欣日前提出辭呈，政院進一步了解到她長期工作壓力、身體不適，所以必須離開這個工作；令人訝異的是，在她離開不久後，就聽到這個噩耗，也對她的家族表達非常高的敬意、致意，再次希望所有同仁在公務時保持身心狀態、多多休息。

根據行政院官網說明，顏慧欣除了擔任副總談判代表，並兼任臺灣美國事務委員會主任委員，協助總談判代表辦理相關業務：與美國洽談雙邊協定；與東協國家、加拿大等國投資保障協議；及WTO相關談判業務。

顏慧欣具有法律以及經貿雙重背景，顏慧欣的父親是前財政部長、台灣首任駐WTO代表顏慶章。

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