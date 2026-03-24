台灣資本論壇》櫃買中心董事長簡立忠：股債表現亮眼 挹注資本市場茁壯

櫃買中心董事長簡立忠。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年台股持續成長，櫃買中心股債雙核心持續推進。今日櫃買中心董事長簡立忠出席《自由時報》主辦的「2026台灣資本市場論壇」時指出，近年資金顯著流向股市與債市，櫃買市場過去6年（2020年至2026年）的掛牌家數逐年遞增，籌資金額也持續突破，債券市場也呈現爆發性成長，顯示資本市場的茁壯與重要性。

簡立忠細數，過去6年（2020年至2026年）櫃買市場的掛牌公司家數累計達到147家、逐年遞增，總籌資金額達到635億元，僅去年（2025）籌資金額就突破200億元；債券市場同樣表現亮麗，去年債券發行金額達7780億元，近6年平均值與前6年相比，年均發行金額成長達到120%。

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總統賴清德上任後持續深化AI與信賴產業，櫃買市場新掛牌公司也與國家重點產業高度重合，簡立忠說，六大核心戰略產業佔總體新掛牌家數近50%，五大信賴產業則佔約40%。

櫃買市場與上市不同之處在於其著重扶植中小企業與新創，分為創櫃、興櫃、上櫃三大板塊，近年也成績斐然。台灣新創生存不易，不過簡立忠表示，創櫃板成立11年來輔導近600家企業，其中8家已成功上市上櫃；簡說，櫃買以多層次市場、債券市場兩大主軸提升直接金融，尤其債券對需要長期資金支持的AI、半導體產業是成本較低且友善的工具，櫃買也積極推動永續債，值得企業關注。

在產官學研合作方面，簡立忠指出，現在很多大學有新創孵化器、都是櫃買合作的目標，也在國發會的「創業戰略計畫」擔任企業治理教練，針對直接融資困難的企業，櫃買也透過辦理媒合會吸引創投與上市櫃公司的企業創投進駐，並鼓勵證券商以「投資銀行」角色及早參與投資；創櫃板的扶植產業不僅局限於熱門的AI產業，而是涵蓋生技、基礎工業等各行各業，免費提供輔導課程協助企業發展。

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