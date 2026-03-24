美伊戰事若拖到6月底 群益投顧：台股Q2區間26000-34000點

群益投顧總經理范振鴻。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美伊戰事持續發展，短線仍未見到結束的跡象，油價、利率居高不下，全球股市隨之激烈震盪，群益投顧總經理范振鴻表示，原本看多今年股市一大因素為美國降息，但因美伊戰事推升油價，恐造成停滯型通膨，改變美國利率政策，預估第二季台股指數區間為31000點至34000點，但若美伊戰事延到6月底結束，指數區間修正為26000點至32000點。

因美伊戰事爆發、美股今年以來表現持續疲弱，群益投顧一改過去兩年強力看好台股的態度，對台股後市看法轉為中性，范振鴻表示，戰事變化是全球與台灣第二季金融市場最大變數，地緣政治不確定性升溫，美國私募信貸問題導致市場風險偏好下降影響，操作核心應以風險控管優先，資金效率最大化為原則因應系統性風險，當市場急跌時，恐慌性賣壓是相對理想的進場時點，反之，若出現快速反彈則應適度出場，操作節奏速度以短週期資金運作為主。

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范振鴻指出，投資人宜冷靜判斷戰爭變化，目前推估有三種情境，若是最樂觀的情境，戰爭在1-3個月停火達成協議，而且美國私募信貸問題不擴大，金融市場迅速回穩，台股可恢復原先多頭格局，由AI領軍，年底前台股指數上看40000點。

第二種情境，若戰爭能在3-6個月結束或是軍事衝突淡化，而且美國私募信貸問題不擴大，前3個月國際油價高檔震盪，金融市場反應激烈，低點可能出現在第二季，隨著美國啟動降息與期中選舉效應推升股市緩步震盪上漲。

第三種情境，若戰爭時間超過6個月以上才結束，國際油價衝高引發通膨改變美國利率政策，甚至引發停滯型通膨（滯脹），中東地區戰火影響全球資金動向，或美國私募信貸問題惡化擴散，股市會轉為空頭市場，第二季大幅下跌後震盪走低，直到第三季才見低點，第四季出現反彈。

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