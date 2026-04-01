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千金股解密—貿聯-KY 3665

2026/04/01 07:00

貿聯-KY（3665）。（資料照）貿聯-KY（3665）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕連接線束製造大廠貿聯-KY（3665），受惠於管理層年後已初步定調今年營收上看千億元，主要鎖定800V高壓直流（HVDC）電源用線，以及矽光子與共封裝光學（CPO）等關鍵技術佈局，提升在未來資料中心架構中的戰略地位。

千金股小檔案

股名 代號

貿聯-KY 3665

資本額

19.5 億元

主要業務

連接線束與連接器解決方案供應商

產業利基

全球連接線束解決方案供應商，深耕AI資料中心、電動車、半導體設備及工業綠能等高技術門檻領域。

2025年EPS

46.57元

2024年EPS

25.16

2023年EPS

14.37元

根據2025年財報，貿聯營收新台幣712.47億元，年增31.7%；歸屬母公司淨利90.05億元，較2024年成長1.04倍，大幅度改寫獲利新高紀錄。

另外根據資料，貿聯今年2月合併營收63.88億元、年增27.71% ，今年前2月累計營收138.44億，年增31.12%。展望今年，董事長梁華哲表示，目前AI產業還在加速期，算力需求持續增長，今年在高效運算（HPC）部門業績持續衝刺下，希望能維持去年業績的成長幅度，再戰新高。

貿聯是全球頂尖連接線束供應商之一，業務包含AI資料中心、電動車和半導體設備，是關鍵基礎建設的重要存在，廣泛布局在光纖、CPO、800 VDC、低軌衛星及人形機器人。為因應未來高功率應用放量，貿聯規劃於馬來西亞柔佛設立新廠，專門生產電源（Power）用線相關產品，藉此強化在高電壓、高能效架構下的製造與交付能力。

此外，貿聯觀察到，AI與資料中心對頻寬、延遲與功耗的要求持續提升，光學互連將成為下一個世代的主流解決方案，因此公司透過策略性併購深圳新富生光電，進一步補強光學互連技術，提升在未來資料中心架構中的戰略地位。

市場法人看好貿聯的營運成長動能，預估今年每股盈餘將上看66.6元，年成長幅度高達百分之42。

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