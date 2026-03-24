資本市場論壇》金管會副主委陳彥良：「金融韌性」是台灣轉型關鍵

金管會副主委陳彥良。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會副主委陳彥良今天（24日）出席自由時報舉辦的「2026台灣資本市場論壇」，進行專題演講，主題為「建構台灣金融轉型的多元佈局」。陳彥良表示，在全球供應鏈重組與地緣政治變化下，台灣正處於產業與金融轉型的重要階段，未來金融體系須「強化韌性」，並結合產業優勢，支撐台灣長期發展，金融韌性成台灣轉型關鍵。

陳彥良表示，台灣目前所處的環境，我們都知道，不論是一個市場還是一家企業，其實都只有兩個核心：第一是「核心能力」，第二是「永續發展」。「核心能力」關係到能不能在競爭中站穩，而「永續發展」則關係到能不能長期生存。

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陳彥良說，當前全球供應鏈正出現重大變化，除了傳統追求效率與成本的模式外，也逐漸形成不同體系，包括「民主供應鏈」與「其他供應鏈」，同時，朝向綠色永續方向發展。供應鏈結構從過去的「長鏈」，逐步轉為更重視安全與韌性的「短鏈」，各國也更加重視國家與產業的韌性。

尤其，以前台商可能以最低成本為優先，產業與金融資源也隨之布局；但現在企業更重視的是穩定性與安全性，而不是單純追求成本最低。

陳彥良強調，全球經貿體系也正在改變。過去是以世界貿易組織（WTO）為主的多邊體系，但現在逐漸轉向雙邊或區域合作。對台灣來說，這樣的改變其實未必是壞事，反而可能是新的機會，因為我們在雙邊合作上具有彈性與優勢。

他表示，過去我們常說金融市場的核心是人才、商品與資金，但現在多了一個非常重要的元素，就是「韌性」。

現在除了效率之外，還必須強調「韌性」，包括「民主供應鏈」、「國家韌性」，以及「綠色永續供應鏈」等新的結構正在形成。們不能再依靠過去的模式，而是必須強化「金融韌性」；這會成為台灣未來在金融發展上的關鍵競爭力。

回顧1996至1997年間，台灣金融體系相對封閉，某種程度上也讓我們避開當時的金融風暴。但現在面對新的全球變局，我當前全球正在面對供應鏈的重大重組。過去企業只追求最低成本與最高效率，但現在已經不一樣了。

過去我們常談如何在大國之間找到槓桿點，但現在美國與中國經濟規模都非常龐大，台灣已經很難再透過傳統方式取得優勢；與其如此，不如選擇適合台灣發展的產業方向，例如AI、能源、無人機與新科技領域，並由金融體系提供支持。

陳彥良說，金融的本質，是支持產業發展，而產業發展則建立在信任之上，我們必須推動金融轉型，包括，打造「亞洲資產管理中心」、強化資本市場功能，以及提升金融競爭力。

在政府等相關單位努力下，台灣資本市場近年來呈現穩健成長，包括：台股從2012年約8000點水準，至今已大幅成長，今年指數已經超過3萬點以上；台股整體市值也突破百兆、達115兆元；人均GDP同樣持續提升至3萬9492美元，經濟成長率去年達8.68%，顯示我國經濟與資本市場同步成長。

此外，台灣擁有高儲蓄率與充沛銀行存款，這些都是發展金融的重要優勢。但我們也必須強調，股市的真正功能不是投機，而是為企業籌資。資本市場應該將資金導向具競爭力的企業，進而創造更多GDP與就業機會。

在財富管理方面，台灣與香港、新加坡不同，這兩個地區以金融為主要產業，而台灣的優勢在於擁有完整的產業基礎，尤其是半導體與新科技產業，未來也包括無人機與低軌衛星等新興領域。

因此，我們的目標是讓資金留在台灣、有效運用，同時吸引國際資金進入，強化金融與產業的連結。整體來看，台灣具備穩定的經濟成長、充沛的資金、成熟的資本市場，以及具競爭力的產業結構。但同時，我們也有需要持續改進的地方；未來要採取更積極、更大膽的策略，強化優勢領域，推動金融創新，並發展智慧金融。

其中，ETF市場是重要亮點之一，台灣ETF市場規模已達數兆元，投資人數達1500萬人次，已成為資本市場的重要支柱。

此外，陳彥良強調，政府也持續推動制度改革，包括優化交易制度、提升市場流動性，以及在風險可控的前提下擴大市場開放；最終目標讓資本市場成果能由全民共享，不僅支持企業發展，也能促進就業與經濟成長，提升整體國家競爭力與韌性。

在未來發展願景上，台灣不應只是一個科技重鎮。以半導體為例，就業人口約30萬人，但金融產業未來有機會提供數百萬個工作機會，對年輕世代來說將是重要發展方向，因此，希望讓台灣不僅是科技重鎮，更成為具競爭力的「國際金融樞紐」。

他強調，「只要方向正確，就應該堅定前進，透過與美國、日本、韓國等國際夥伴合作，台灣一定可以在金融領域持續成長，達成目標」。

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