中東局勢反覆！台股盤中震盪近千點，新台幣小升暫收32.083元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布延後攻擊伊朗設施5天，中東衝突有望暫時緩和下，美股收紅帶動台股跳空開高，新台幣兌美元匯率也一度升抵31.995，惟早盤市場傳出伊朗設施仍遭到轟炸，在情勢仍然不明下，台股漲點迅速收斂，匯價也重返32字頭，中午暫時收在32.083元、小升0.9分，台北外匯經紀公司成交量7.49億美元。

川普在美東時間21日晚間8點，對伊朗祭出48小時最後通牒，要求限期開放荷姆茲海峽航道，否則將鎖定伊朗發電廠發動軍事打擊，在期限逼近前，川普突然改口，指示暫緩對伊朗電力基礎設施的攻擊行動，並釋出5天緩衝期，啟動與伊朗的談判。市場認為中東衝突或許有望緩解，美股四大指數聯袂收紅，道瓊大漲631點，並連動亞洲股市大漲。

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不過台股早盤跳空開高後，隨即下殺，盤中震盪近千點，中午時分大盤指數大概落在32994點附近，上漲逾270點。

新台幣匯價早盤先是反應美元回落，以32.04元、升值5.2分開出，最高觸及31.995元，重見31字頭，但市場仍在消化外資前一日賣超的動能，加上中東情勢仍不明朗，油價、美元走勢反覆，新台幣匯價再度回到32元價位，並於32.1元附近震盪整理。

觀察其他亞幣走勢，早盤亦同步走揚，其中韓元一度升至1485兌1美元，日圓也升抵158.26兌1美元。不過隨美元指數於亞洲盤反彈站回99之上，韓元與日圓隨即由升轉貶，顯示在中東情勢反覆之下，市場避險情緒仍高，金融市場波動明顯加劇。

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