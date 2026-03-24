台灣資本論壇》歐洲商會：台歐金融合作促閒置儲蓄投入戰略投資

歐洲在臺商務協會副理事長黃天德（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕本報今主辦「2026台灣資本市場論壇」，歐洲商會表示，資本市場合作也是台歐戰略夥伴關係中最具前景且尚未被充分利用的領域，台灣與歐盟一樣面臨閒置儲蓄的狀況，資金未能完全投入在生產性投資，歐洲透過「資本市場聯盟」（CMU）與「儲蓄與投資聯盟」（SIU）將儲蓄者轉化為投資者，台歐若能將台灣以製造業驅動的產業創新與歐洲的機構資本及監管架構互相結合，不僅能加強台歐雙方的金融韌性，也能將閒置儲蓄投入戰略投資。

歐洲在台商務協會副理事長黃天德以「台歐關係中的商業戰略合作」為題進行專題演講，歐洲企業投資台灣約700億歐元，約佔台灣所有外國直接投資（FDI）的三分之一，使歐洲成為台灣最大的FDI（外國直接投資）來源，領先美國和日本。

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談及歐台經濟關係現狀，黃天德表示，貿易與投資紐帶固然堅實，但潛力尚未充分開發。台灣對歐盟存在貿易逆差，2025年台灣從歐盟進口額約504億美元，對歐出口額約413億美元。台灣對歐盟的出口僅佔總出口6.9%，而自歐盟進口則佔整體進口約10.4%。但有鑑於歐盟是全球第二大經濟體，這種不平衡並非弱點，而是一個機會。

黃天德表示，台歐在高價值領域、先進製造、綠色技術、醫療保健和服務業方面有擴大雙邊貿易的空間，從投資流量來看亦呈現趨勢。歐洲長期以來是台灣最大的外資來源，但台灣對歐洲的投資現在才開始加速，從2016年到2025年，台灣對歐盟的投資額接近139億美元，飆升650%，這是邁向多元佈局的重要一步，但與台灣在中國近2200億美元的遺留投資，以及在美國、東協國家迅速增長的投資相比，仍顯得微小。

黃天德表示，向歐洲投資佈局不僅是值得追求的目標，也是策略上的審慎之舉，2025年美國佔台灣總出口30.9%，首次超過中國，雖反映了台灣的科技實力，但也引進了新的風險，如果以對「一個市場」的過度依賴取代對「另一個市場」的依賴，並不能減少過度依賴，只是改變了來源。對於台灣這樣外銷導向的經濟體而言，擴大與歐洲的經濟合作是分散風險且提升長期韌性最有效的方法之一。

黃天德續說，除貿易與投資外，資本市場合作也是台歐戰略夥伴關係中最具前景且尚未被充分利用的領域。台灣的家庭儲蓄率（25-28%）是全球最高，大量資金鎖在定期存款，歐洲也同樣面臨挑戰，估計約10兆歐元的閒置儲蓄，但歐洲的綠色與數位轉型願景每年有約近8000億歐元的投資缺口，因此歐盟建立「資本市場聯盟」（CMU）與「儲蓄與投資聯盟」（SIU），試圖透過擴大股票、ETF和歐洲長期投資基金（ELTIF）等投資工具，「將儲蓄者轉化為投資者」，目標是深化資本市場，支持中小企業，並為基礎設施的創新提供非銀行融資。

黃天德建議，台歐可合作動員「閒置儲蓄」投入戰略投資，可透過交叉上市、聯合基金等平台，將台灣以製造業驅動的產業創新與歐洲的機構資本及監管架構互相結合，如此合作也將加強台歐雙方的金融韌性，這不僅能協助台灣具潛力的新創、中小微企業獲得所需資金、規模化，也能藉由歐洲更多元化的投資組合，分散台灣投資人的風險。

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