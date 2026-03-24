3/25為最後買進日 ！聯電、群創等74檔股東會紀念品一次看 想領得快買

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，明（25日）為獲得74檔股東會紀念品的最後買進日，包括聯電（2303）「SNOOPY口袋保溫瓶」、群創（3481）「時尚輕巧隨手杯」、大同（2371）「Luminarc純白強化餐具2件套」、富采（3714）「Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組」、友達（2409）「台灣產製真空包裝白米600G」、元太（8069）「GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔毅體皂」、國巨*（2327）「妙管家8倍濃縮洗衣球」、台灣虎航（6757）「800元tigerpoints回饋金」、永豐金（2890）「永豐幸福毯」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1
|1215
|卜蜂
|3月25日
|雞肉鬆乙包
|2
|1409
|新纖
|3月25日
|保溫保冷袋
|3
|1432
|大魯閣
|3月25日
|『800元消費抵用券』、『每月玩樂買1送1券』8張
|4
|1584
|精剛
|3月25日
|順暢益生菌
|5
|1611
|中電
|3月25日
|50元超商禮物卡
|6
|1707
|葡萄王
|3月25日
|葡萄王動能膠囊30粒/瓶（若發放完畢，以等值商品替代）
|7
|1723
|中碳
|3月25日
|7-11商品卡50元
|8
|1762
|中化生
|3月25日
|綠的抗菌潔手慕斯
|9
|1909
|榮成
|3月25日
|環保袋
|10
|2104
|國際中橡
|3月25日
|折疊環保提包（不足時以等值商品替代）
|11
|2303
|聯電
|3月25日
|SNOOPY口袋保溫瓶
|12
|2313
|華通
|3月25日
|南僑清潔用品（或等值商品）
|13
|2327
|國巨*
|3月25日
|妙管家8倍濃縮洗衣球
|14
|2030
|彰源
|3月25日
|運動休閒毛巾襪
|15
|2363
|矽統
|3月25日
|工具組或歷年股東會紀念品或等值商品
|16
|2371
|大同
|3月25日
|Luminarc純白強化餐具2件套
|17
|2379
|瑞昱
|3月25日
|全家便利商店88元禮物卡
|18
|2409
|友達
|3月25日
|台灣產製真空包裝白米600G
|19
|2464
|盟立
|3月25日
|義美提領券50元
|20
|2482
|連宇
|3月25日
|沙威隆經典抗菌皂二入
|21
|2489
|瑞軒
|3月25日
|真空壓縮收納袋組（附抽氣泵）
|22
|2520
|冠德
|3月25日
|環球購物中心禮券100元
|23
|2534
|宏盛
|3月25日
|白米
|24
|2641
|正德
|3月25日
|7-11 35元商品卡
|25
|2890
|永豐金
|3月25日
|永豐幸福毯
|26
|3029
|零壹
|3月25日
|統一超商賞品卡50元
|27
|3094
|聯傑
|3月25日
|便利貼
|28
|3338
|泰碩
|3月25日
|全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整
|29
|3042
|晶技
|3月25日
|超商50元商品卡
|30
|3481
|群創
|3月25日
|時尚輕巧隨手杯
|31
|3490
|單井
|3月25日
|小蘇打去污粉汙劑 1組2入
|32
|3556
|禾瑞亞
|3月25日
|7-11 35元商品卡
|33
|3689
|湧德
|3月25日
|未公告→多功能觸控筆
|34
|3588
|通嘉
|3月25日
|便利商店提貨卡（美式咖啡）
|35
|3686
|達能
|3月25日
|7-11商品卡35元
|36
|3706
|神達
|3月25日
|嘉禾牌家常麵無添加麵條
|37
|3708
|上緯投控
|3月25日
|統一超商商品卡（新台幣35元）
|38
|3714
|富采
|3月25日
|Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組
|39
|3716
|中化控股
|3月25日
|綠的抗菌潔手慕斯
|40
|3717
|聯嘉投控
|3月25日
|櫻花碗2入
|41
|4102
|永日
|3月25日
|香皂
|42
|4754
|國碳科
|3月25日
|酒精噴霧筆
|43
|4968
|立積
|3月25日
|全家便利商店50元禮物卡
|44
|4979
|華星光
|3月25日
|統一超商中杯美式咖啡卡
|45
|5009
|榮剛
|3月25日
|順暢益生菌
|46
|5230
|雷笛克光學
|3月25日
|香皂
|47
|5258
|虹堡
|3月25日
|乖乖純水濕巾
|48
|5483
|中美晶
|3月25日
|法蘭絨坦
|49
|6134
|萬旭
|3月25日
|線材收納袋
|50
|6142
|友勁
|3月25日
|神守精華膠囊
|51
|6147
|頎邦
|3月25日
|環保摺疊購物袋
|52
|6158
|禾昌
|3月25日
|愛心手工皂
|53
|6164
|華興
|3月25日
|妙管家洗潔精
|54
|6188
|廣明
|3月25日
|蜂王清新植萃精華皂2入
|55
|6239
|力成
|3月25日
|統一超商商品卡50元
|56
|6282
|康舒
|3月25日
|鋅合金編織充電線
|57
|6461
|益得
|3月26日
|金盞花葉黃素複方咀嚼錠
|58
|6509
|聚和
|3月25日
|自黏性便條紙（若紀念品不足時，得以等值產品替代）
|59
|6538
|倉和
|3月25日
|7-11商品卡50元
|60
|6558
|興能高
|3月25日
|香皂
|61
|6575
|虎航
|3月25日
|tigerpoints回饋金800元
|62
|6591
|動力-KY
|3月25日
|全家便利商店-禮物卡（面額新台幣伍拾元整）
|63
|6703
|軒郁
|3月25日
|膠原飲品
|64
|6909
|創控
|3月25日
|環保小麥便攜餐具套裝
|65
|8021
|尖點
|3月25日
|公益沐浴球
|66
|8064
|東捷
|3月25日
|統一超商35元商品卡
|67
|8069
|元太
|3月25日
|GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔毅體皂
|68
|8086
|宏捷科
|3月25日
|統一超商咖啡卡35元
|69
|8112
|至上
|3月25日
|無患子抗菌清潔組
|70
|8163
|達方
|3月25日
|保冰袋（紀念品數量不足時，將提供等值商品）
|71
|8213
|志超
|3月25日
|超商禮券 $50
|72
|8215
|明碁材
|3月25日
|護妍天使亮白水潤雙星保養限定組
|73
|8261
|富鼎
|3月25日
|妙管家煥彩香氛洗衣球
|74
|8299
|群聯
|3月25日
|全家禮物卡100元
|75
|8936
|國統
|3月25日
|7-11咖啡券35元
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