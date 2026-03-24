3/25為最後買進日 ！聯電、群創等74檔股東會紀念品一次看 想領得快買

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，明（25日）為獲得74檔股東會紀念品的最後買進日，包括聯電（2303）「SNOOPY口袋保溫瓶」、群創（3481）「時尚輕巧隨手杯」、大同（2371）「Luminarc純白強化餐具2件套」、富采（3714）「Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組」、友達（2409）「台灣產製真空包裝白米600G」、元太（8069）「GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔毅體皂」、國巨*（2327）「妙管家8倍濃縮洗衣球」、台灣虎航（6757）「800元tigerpoints回饋金」、永豐金（2890）「永豐幸福毯」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1 1215 卜蜂 3月25日 雞肉鬆乙包 2 1409 新纖 3月25日 保溫保冷袋 3 1432 大魯閣 3月25日 『800元消費抵用券』、『每月玩樂買1送1券』8張 4 1584 精剛 3月25日 順暢益生菌 5 1611 中電 3月25日 50元超商禮物卡 6 1707 葡萄王 3月25日 葡萄王動能膠囊30粒/瓶（若發放完畢，以等值商品替代） 7 1723 中碳 3月25日 7-11商品卡50元 8 1762 中化生 3月25日 綠的抗菌潔手慕斯 9 1909 榮成 3月25日 環保袋 10 2104 國際中橡 3月25日 折疊環保提包（不足時以等值商品替代） 11 2303 聯電 3月25日 SNOOPY口袋保溫瓶 12 2313 華通 3月25日 南僑清潔用品（或等值商品） 13 2327 國巨* 3月25日 妙管家8倍濃縮洗衣球 14 2030 彰源 3月25日 運動休閒毛巾襪 15 2363 矽統 3月25日 工具組或歷年股東會紀念品或等值商品 16 2371 大同 3月25日 Luminarc純白強化餐具2件套 17 2379 瑞昱 3月25日 全家便利商店88元禮物卡 18 2409 友達 3月25日 台灣產製真空包裝白米600G 19 2464 盟立 3月25日 義美提領券50元 20 2482 連宇 3月25日 沙威隆經典抗菌皂二入 21 2489 瑞軒 3月25日 真空壓縮收納袋組（附抽氣泵） 22 2520 冠德 3月25日 環球購物中心禮券100元 23 2534 宏盛 3月25日 白米 24 2641 正德 3月25日 7-11 35元商品卡 25 2890 永豐金 3月25日 永豐幸福毯 26 3029 零壹 3月25日 統一超商賞品卡50元 27 3094 聯傑 3月25日 便利貼 28 3338 泰碩 3月25日 全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整 29 3042 晶技 3月25日 超商50元商品卡 30 3481 群創 3月25日 時尚輕巧隨手杯 31 3490 單井 3月25日 小蘇打去污粉汙劑 1組2入 32 3556 禾瑞亞 3月25日 7-11 35元商品卡 33 3689 湧德 3月25日 未公告→多功能觸控筆 34 3588 通嘉 3月25日 便利商店提貨卡（美式咖啡） 35 3686 達能 3月25日 7-11商品卡35元 36 3706 神達 3月25日 嘉禾牌家常麵無添加麵條 37 3708 上緯投控 3月25日 統一超商商品卡（新台幣35元） 38 3714 富采 3月25日 Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組 39 3716 中化控股 3月25日 綠的抗菌潔手慕斯 40 3717 聯嘉投控 3月25日 櫻花碗2入 41 4102 永日 3月25日 香皂 42 4754 國碳科 3月25日 酒精噴霧筆 43 4968 立積 3月25日 全家便利商店50元禮物卡 44 4979 華星光 3月25日 統一超商中杯美式咖啡卡 45 5009 榮剛 3月25日 順暢益生菌 46 5230 雷笛克光學 3月25日 香皂 47 5258 虹堡 3月25日 乖乖純水濕巾 48 5483 中美晶 3月25日 法蘭絨坦 49 6134 萬旭 3月25日 線材收納袋 50 6142 友勁 3月25日 神守精華膠囊 51 6147 頎邦 3月25日 環保摺疊購物袋 52 6158 禾昌 3月25日 愛心手工皂 53 6164 華興 3月25日 妙管家洗潔精 54 6188 廣明 3月25日 蜂王清新植萃精華皂2入 55 6239 力成 3月25日 統一超商商品卡50元 56 6282 康舒 3月25日 鋅合金編織充電線 57 6461 益得 3月26日 金盞花葉黃素複方咀嚼錠 58 6509 聚和 3月25日 自黏性便條紙（若紀念品不足時，得以等值產品替代） 59 6538 倉和 3月25日 7-11商品卡50元 60 6558 興能高 3月25日 香皂 61 6575 虎航 3月25日 tigerpoints回饋金800元 62 6591 動力-KY 3月25日 全家便利商店-禮物卡（面額新台幣伍拾元整） 63 6703 軒郁 3月25日 膠原飲品 64 6909 創控 3月25日 環保小麥便攜餐具套裝 65 8021 尖點 3月25日 公益沐浴球 66 8064 東捷 3月25日 統一超商35元商品卡 67 8069 元太 3月25日 GREEN & SAFE 蔬果碗盤清潔毅體皂 68 8086 宏捷科 3月25日 統一超商咖啡卡35元 69 8112 至上 3月25日 無患子抗菌清潔組 70 8163 達方 3月25日 保冰袋（紀念品數量不足時，將提供等值商品） 71 8213 志超 3月25日 超商禮券 $50 72 8215 明碁材 3月25日 護妍天使亮白水潤雙星保養限定組 73 8261 富鼎 3月25日 妙管家煥彩香氛洗衣球 74 8299 群聯 3月25日 全家禮物卡100元 75 8936 國統 3月25日 7-11咖啡券35元

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