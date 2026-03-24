虎航公布800元股東優惠登錄方式 引發網友一片噓聲：零股白買了

台灣虎航（6757）今年股東紀念品為「800元tigerpoints回饋金」，消息一出，吸引不少投資人搶進買零股。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣虎航（6757）日前宣布，今年股東紀念品為「800元tigerpoints回饋金」，消息一出，吸引不少投資人搶進買零股。未料週三（23日）虎航公布股東優惠的登錄方式後，卻在PTT上引發熱議與一片噓聲，有網友抱怨「才800元限制一堆」，甚至有網友直言零股根本白買。

台灣虎航今年首次推出股東專屬優惠，只要在今年股東會最後過戶日3月25日前持有1股以上，便可透過tigerclub會員系統，自動獲得800點tigerpoints回饋。以週二（23日）收盤價計算，投資人僅需約53元（不含手續費）即可取得可用於折抵機票或行李費的800元回饋金，投資報酬相當吸引人。

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至於股東該如何登錄、使用優惠，台灣虎航於週三公告詳細說明，內容如下。

1.活動資格：限市場最後買進基準日2026年3月25日（含）持有1股以上之自然人股東本人參加（未滿2歲之嬰兒不適用），每位股東限領取乙份「tigerpoints回饋金800元」。

2.活動期間：2026年4月27日起開放登錄，至2026年6月30日登錄截止。（活動網頁將於活動起始日於台灣虎航官方網站投資人專區正式開放）

3.符合資格之股東請於活動期間內登入台灣虎航tigerclub會員並完成活動登錄（輸入身分證字號及生日），系統於認證後約兩周內自動發送tigerpoints回饋金至該tigerclub會員帳戶。未於活動期間內完成登錄者，視同自願放棄領取，恕不得申請補發。

4.本活動將檢核tigerclub會員生日與股東生日是否一致，相符者始得完成登錄。

5.本活動一經登錄，即不得申請更換tigerclub會員帳號。如因資料輸入錯誤致無法成功登錄或領取tigerpoints回饋金者，恕不另行補發或補償。

6.本次活動發放之tigerpoints回饋金使用期限至2026年9月30日止且不得轉讓，逾期失效恕不補發。

7.tigerpoints回饋金可使用於折抵機票金額（新訂位，不包括支付變更票價差額或其他原訂單內之變動等成立新訂單之情形）、託運行李額度、預選座位及機上餐點之金額，不能用於支付免稅品、超額行李費、付款手續費、稅金及保險費或任何非前述四種款項之金額。使用前請先於台灣虎航官方網站將tigerpoints回饋金申請兌換為voucher，每筆訂單限使用一組voucher，且限tigerclub會員本人使用。voucher一經兌換請於60天內使用完畢，且無法取消兌換或恢復為回饋金，逾期恕無法展延或補發，相關使用辦法請參閱台灣虎航官方網站tigerclub會員說明。

8.請留意註冊tigerclub會員時的資料需與護照資料完全相同 （包含空格、標點符號等），在使用voucher折抵機票或其他附加服務時將進行旅客資料關聯驗證，請確實確認註冊資料，避免voucher折抵失敗。

9.台灣虎航保留對本活動所有事宜之最終解釋權及裁決權。

未料，虎航公布800元股東優惠登錄方式後，引發PTT網友熱議與一片噓聲，有網友抱怨「才800元限制一堆」、「爛死，限制時間」、「不能用到年底或明年喔? 零股白買了.......」、「機票漲價都不止800」、「不如買GG 旅費全包」、「時間也太短」、「也就是說年底之前機票漲幅大於800？」等。

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