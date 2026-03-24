台積電最新排名出爐！全球市值最高企業名次一次看

台積電ADR市值達1.75兆美元，超越沙烏地阿美的1.74兆美元，重登全球第6位。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國華爾街股市4大指數週一（23日）全面收紅，台積電ADR上漲2.80%，收在338.45美元。根據最新全球市值企業排行，台積電超越沙烏地阿美（Saudi Aramco），再次登上第6名。

根據Companiesmarketcap統計，台積電ADR市值達1.75兆美元，超越沙烏地阿美的1.74兆美元，重登全球第6位。

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最新全球市值前5名企業，分別為輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、Alphabet（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）。

另外6至10名企業則為台積電、沙烏地阿美、博通（Broadcom）、Meta、特斯拉（Tesla）。

台積電股價今（24）日在台北股市也跳空開高，達1850元，上漲40元，市值回升至新台幣47.97兆元，並貢獻大盤約318點，不過隨後漲勢收斂，最低至1800元，終場上漲0元、收1810元。

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