資本市場論壇》賴總統：台灣資本市場躍升全球第七 成為「亞洲的那斯達克」

總統賴清德今天（24日）出席自由時報舉行的「2026台灣資本市場論壇」。（記者田裕華攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕總統賴清德今天（24日）出席自由時報舉行的「2026台灣資本市場論壇」，賴總統表示，在國際局勢快速變動的時代，臺灣在全球AI與半導體供應鏈中，已經扮演舉足輕重的角色；資本市場是支持臺灣產業成長與創新的重要力量，臺股市值屢創新高，今年初已躍居全球第七名，截至3月20日，總市值達到100.18兆元，臺灣資本市場不僅具備深度，也已成為產業發展的重要引擎。

賴總統表示，本次論壇主題為「從歐盟資本市場聯盟（CMU）到臺灣金融轉型：資本市場的戰略角色」，相當具有前瞻性與重要性。

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歐洲是臺灣第三大貿易夥伴，也是臺灣最大的外資來源。過去四年，臺灣對歐洲的投資，已經超過過去40年累積的總額。我們也期待未來歐盟能支持與臺灣簽訂投資保障協定、避免雙重課稅協定，以及雙邊經貿協定，持續深化雙方的經貿夥伴關係。

賴總統強調，透過今天的論壇，不論是探討臺歐關係中的商業戰略合作、臺灣金融轉型的路徑，或是資本市場對產業轉型的影響力，相信都能讓政府與民間匯聚更多智慧，為臺灣資本市場找到新的發展方向。

他表示，資本市場是支持臺灣產業成長與創新的重要力量。近年來，臺股市值屢創新高，今年初已躍居全球第七名；目前國內上市櫃公司累計達1947家；截至3月20日，總市值達到100.18兆元。尤其，過去十年，上市櫃公司透過資本市場發行股票籌資金額，已達1.73兆元。這些成果顯示，臺灣資本市場不僅具備深度，也已成為產業發展的重要引擎。

同時，我們也看到全球金融體系正處於轉型關鍵。面對產業結構調整與全球供應鏈重組，資本市場必須成為推動創新、支持臺灣長遠發展的戰略後盾。

目前政府正積極推動各項政策，並聚焦三項重點工作：第一，打造亞洲創新投資平台。讓創新企業能在臺灣成長茁壯。臺灣在半導體、資訊科技與人工智慧等領域，已形成高度競爭力的產業生態。未來將透過更多資金挹注，帶動企業營運與創新，並推動資本市場規模擴大與結構升級。

去年10月，金管會已啟動亞洲創新投資平台計畫，從重點產業聚焦、法規鬆綁到強化推動策略，提供從早期到成熟企業的完整投資支持。我們希望讓更多潛力獨角獸留在臺灣，讓資本市場成為創新最強的發動機，打造臺灣成為「亞洲的那斯達克」。

第二，持續金融開放並加強國際接軌。自2024年6月推動亞洲資產管理中心計畫以來，整體金融業資產管理規模已增加超過5.7兆元，顯示臺灣金融實力持續提升。高雄資產管理專區自去年7月營運以來，已吸引51家金融機構進駐。去年第二季開放主動式ETF後，相關資產規模已超過2400億元，提供投資人更多元選擇。目前已有8家大型國際資產管理機構決定在臺設立區域中心，顯示國際對臺灣的高度信心。

第三，投資未來，確保下一世代競爭力。政府正推動五大信賴產業，並啟動AI新十大建設工程，涵蓋生技醫療、國防工業等領域，打造臺灣「護國群山」。同時，為促進中小企業轉型與服務業升級，也推動中小微企業多元振興發展計畫，協助產業強化體質、加速升級轉型。

賴總統表示，這些目標都不是一蹴可幾，而是長期的國家工程。我也期盼，除了政府積極推動政策之外，金融業、產業界以及社會各界能共同參與。相信透過大家的努力，我們可以讓世界看見，臺灣不僅是全球科技重鎮，更是最具活力與競爭力的金融樞紐。

這場論壇的主辦單位為自由時報，協辦單位：歐洲在臺商務協會、證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所、集中保管結算所、券商公會、期貨公會、投信投顧公會等。

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