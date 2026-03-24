東聯互動EPS14.61元創新高 深耕印尼開齋節搶攻跨境匯款剛需

東聯互動持續強化「科技向善（FinTech for Good）」與「金融大回饋」企業理念，於印尼穆斯林重要節慶「開齋節（Eid al-Fitr）」期間，參與大型移工社群活動（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融科技股東聯互動（7738）去年上櫃後，受惠於外籍移工跨境匯款需求持續成長，持續維持亮眼獲利表現，東聯互動持續深化「科技向善（FinTech for Good）」與普惠金融布局，近日於印尼穆斯林重要節慶「開齋節（Eid al-Fitr）」期間，切入移工高黏著社群場景，推廣旗下跨境匯款服務「INDOMONEY」，加速用戶導入。

東聯互動2025年營收5.65億元、年增30.18％，營業毛利3.11億元，稅後淨利3.71億元、EPS14.61元，較2024年的9.51元大幅成長53.6％。董事會已於3月13日決議每股配發現金股利10元，以當日收盤價185元計算，現金殖利率約5.4％。

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根據勞動部統計，截至115年2月底，引進移工在臺人數已達86萬5,462人，印尼移工人數達38%佔比最大。自去年下半年以來，政府陸續推出各項擴大引進移工的政策，包括去年8月1日起，80歲以上健康老人可聘請看護移工；今年起更首度開放旅宿業聘僱中階移工，同時推出「跨國勞動力精進方案」，企業若替本國勞工加薪2000元，即可增聘1名製造業移工；上周更推出新制，大幅放寬聘僱外籍家庭幫傭的資格，即使家中僅需有1名未滿12歲兒童，也可申請外籍幫傭，預計4月13日起開放民眾申請。

東聯互動分析，愈來愈多移工在台工作，印尼移工更是台灣經濟與社會的重要支撐力量，其跨境資金流動具高度頻率與剛性需求，但因資訊落差與語言隔閡，往往被排除於主流金融體系之外。

日前在穆斯林年度最重要節日之一的開齋節，該公司至現場推廣旗下跨境匯款服務「INDOMONEY」，透過多語言支援、現場教學與低門檻開戶機制，同時降低手續費，期望將過去依賴地下匯兌的需求，導入合法金融體系，進一步擴大交易規模與手續費的收入來源。

展望未來，東聯互動表示，將持續拓展東南亞移工市場，強化整合文化活動與金融場景，朝向「嵌入式金融（Embedded Finance）」與「社群型金融基礎建設」發展，讓金融科技真正回歸服務本質，持續創造企業成長與社會價值的雙重正循環。

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