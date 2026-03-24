伊拉克超級油輪通過荷姆茲海峽 滿載200萬桶原油有望緩解油市壓力

一艘載有200萬桶伊拉克原油的超級油輪通過了荷姆茲海峽。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一艘載有200萬桶伊拉克原油的超級油輪通過了荷姆茲海峽，這是自伊朗戰爭導致重要水道幾乎完全關閉以來，首艘透過這條水道運送巴格達原油的船隻。

《彭博》彙整的油輪追蹤數據顯示，由日本商船三井（Mitsui OSK Lines）營運的「Omega Trader」油輪在過去幾天發出訊號表明已抵達孟買。在這艘油輪抵達印度港口之前，10幾天前曾經在波斯灣發出訊號。

請繼續往下閱讀...

伊朗戰爭已進入第4週，導致荷姆茲海峽的大部份交通中斷，而這條水道運輸著全球約5分之1的石油和液化天然氣，推高了能源成本。雖然自衝突爆發以來，只有少數油輪通過，但這些運輸有助於緩解國際能源總署（IEA）所描述的石油市場歷史上最大的供應中斷。

目前，許多成功通過荷姆茲海峽的船隻都在印度卸貨。該政府已與伊朗官員接洽，尋求為向該國運送能源的船隻提供通行通道，另外有一艘LNG船載伊朗海軍的引導下，通過了荷姆茲海峽。由於許多船隻在航行過程中都會關閉訊號，因此有可能出現其他已經離開波灣的油輪。

近期，其他油輪也陸續離開波斯灣，阿魯外斯號油輪（Al Ruwais）3月初從阿拉伯聯合大公國裝載了石腦油，目前正在朝亞洲航行；阿布達比3號（Abu Dhabi-III）則預計將在下週一抵達印度瓦迪納爾（Vadinar），目前還在阿聯裝載燃料。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法