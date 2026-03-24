黃金大崩盤...不只連9天狂瀉 驚人跌幅曝光

週一（23日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（23日）黃金價格連續第9個交易日下跌，盤中一度跌逾8%、觸及4個月低點，且自中東衝突在2月28日爆發以來，現貨黃金已下跌15%，若與1月29日觸及的每盎司5594.82美元歷史高點相比，更一路回跌約20%。

黃金現貨價下跌1.8%，報每盎司4407.06美元，盤中一度跌逾8%。

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4月交割的黃金期貨下跌3.7%，報每盎司4407.30美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「昨夜的拋售是過去幾個交易日多頭平倉的延續，主要受升息預期推動。川普在Truth Social上的發文引發了戲劇性反轉，這個消息導致各個市場走勢廣泛反轉——無論是金屬、能源還是股票。」

他說：「可以合理推測，市場波動性將持續。」

近來因伊朗局勢導致的能源價格上漲，強化了市場對利率將維持在高點更長一段時間的看法。川普表示，他已下令將原本對伊朗發電廠發動的攻擊推遲五天，並表示美國正與伊朗就結束戰爭進行磋商。不過，被認為可能在對美接觸中代表伊朗的議會議長卡利巴夫（Mohammad-Baqer Qalibaf）卻在社交媒體上表示，尚未進行任何會談。

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