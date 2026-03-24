副業做到變主業！她靠「串珠珠」做飾品創業成功 年營收破8000萬元

紐約飾品品牌「Spicy Dan」創辦人美亞（Danielle Meyer）在2023年正式創業，該品牌營收快速成長。（圖擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕串珠是許多人的兒時回憶，但有人卻把串珠做成了一番大事業！近年崛起的紐約飾品品牌「Spicy Dan」創辦人美亞（Danielle Meyer）在2023年正式創業，該品牌營收快速成長，今年營收預估將達250萬美元（約新台幣8088萬元）。從疫情期間被裁員、將手作飾品當副業開始，到成功抓住社群爆紅機會擴大規模，美亞的創業歷程，凸顯小型品牌如何透過內容行銷與供應鏈調整實現成長。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，美亞說，她從小就一直很喜歡做飾品，媽媽也很常帶她去串珠材料店消費，而到了20幾歲大學畢業後，她立刻進入科技業做業務銷售，後來轉到美國運通（American Express）負責新創策略業務。

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但美亞坦言，她始終無法適應企業體系，持續將製作飾品當作興趣，疫情期間遭裁員後，她開始透過網路採購材料，製作飾品並販售給親友，逐步累積客戶基礎，並建立品牌網站。但即便如此，她當時從來沒有把這件事想像成一個可以全職經營的事業。

真正的轉折點出現在2024年，一名網紅喬迪（Hannah Chody）在影片中配戴其設計的項鍊後，引發社群關注，品牌銷量從原本1個月大概只賣2條，瞬間在24小時內湧入40筆訂單，單月營收也從原本約2000美元（約新台幣6.47萬元）快速成長至9000美元（約新台幣2.91萬元），美亞後來辭去企業工作，全心投入創業。美亞後來甚至去請教喬迪如何與網紅合作，以及她與小品牌合作的經驗。

這讓「Spicy Dan」的營收進一步攀升，與喬迪的聯名款在年末節慶檔期創下超過 10 萬美元（約新台幣323萬元）營收，這筆資金大幅幫助該品牌擴大規模。如今Spicy Dan 預計在 2026 年突破 250 萬美元營收。

在營運策略上，美亞初期採取高度手工製作模式，甚至在自家公寓內聘請人員協助串珠生產，但隨著訂單增加，該模式逐漸面臨擴張瓶頸。她其後轉向與在地製作團隊合作，導入外部產能，同時維持手工製作與客製化特色，以兼顧規模化與品牌定位。

此外，在物流與營運管理上，美亞曾導入第三方物流（3PL）協助出貨，但考量產品高度客製化，最終仍將出貨流程收回內部，以維持品質與品牌體驗。她指出，創業過程中最關鍵的能力之一，在於判斷何時擴張、何時收斂資源配置。

目前Spicy Dan維持小型團隊運作，內部僅3名全職員工，並搭配在地手工製作人員，形成彈性供應鏈。品牌同時積極透過跨界聯名擴大市場，包括與服飾品牌Parke及居家品牌Cozyland合作，提升曝光與銷售動能。

展望未來，美亞表示，品牌將持續拓展產品線，從原有的串珠項鍊延伸至耳環、手鍊及多元材質設計，同時增加更多可層次搭配產品，以吸引更廣泛客群。

美亞強調，創業初期不必追求完美，「完成比完美更重要」，透過市場回饋持續調整產品與策略，才是品牌成長的關鍵。

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