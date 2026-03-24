東京買房比台北划算？台灣人瘋搶日本房地產 背後4大關鍵曝光

東京23區新成屋大樓單價持續攀升，但台灣人的購買力更令人咋舌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕東京23區新成屋大樓單價持續攀升，但台灣人的購買力更令人咋舌。根據日本國土交通省最新調查指出，在東京23區購買新成屋的「非居住於日本之外籍人士」中，台灣買家已正式超越中國，成為東京房市最大的海外勢力。數據顯示，2024年台灣買家以105件奪冠，2025年上半年更暴增至192件，蟬聯外籍買主首位。業界專家解析出4大誘因，包含地緣政治風險、高CP值、投資報酬率和實際的居住度假需求。

日媒《ITmedia》報導，經營YouTube頻道「Ben桑日本漫談」、擁有超過23萬訂閱數的台北人Ben（41歲），目前在東京擁有房地產。他受訪時透露，首次購買日本房地產是在2020年以約1億日圓（約2053萬元新台幣）購入的表參道新成屋，面積約17.24坪（57平方公尺），格局為2LDK（兩房一廳），當時他在日本居住第9年，年齡36歲，且生活重心在日本，覺得「租不如買」。

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之後Ben由於工作因素回到台灣，他雖然把第1處物件賣掉，但於2025年又在JR山手線大塚站步行6分鐘處，以8750萬日圓（約1796萬元新台幣）購入一棟3層樓透天住宅。這棟透天住宅，是Ben為退休後實現台北與東京雙據點生活而購入，目前則用於出租。

為何台灣人會選擇東京不動產？Ben根據周遭人士與YouTube觀眾的反應，指出主要有4個理由，首先是地緣政治風險。在長期承受中國壓力的台灣，有一定比例的富裕階層會考慮將部分資產分散至海外。

第2點是與台北不動產相比所帶來的壓倒性「CP值價格優勢」。Ben說：「在現在的台北，若要購買一間新建3LDK（三房一廳），約需4000萬台幣，換算日圓約超過2億。相比之下，東京的物件還算合理。再加上匯率影響，若以台幣計算，等於比幾年前便宜了3成以上。」

根據「日本不動產研究所」針對全球各城市高級公寓價格所做的比較調查，以東京港區元麻布為100當基準計算，截至2025年10月，台北為165.6，此數字甚至高於紐約（153.8）與上海（157.1）。

第3點為具吸引力的投資報酬率，Ben說：「台北的租賃物件報酬率約1%，但在東京則可期待3%至4%。東京基礎建設完善、治安良好，作為投資標的具有穩定優勢。」

最後則是自住和度假需求，Ben本人也屬於此類。

報導指出，日本特有的制度也成為台灣人安心購買日本房地產的因素。Ben說：「台灣雖然也有管理費，但像日本這樣收取修繕積立金，並以10年或15年為單位進行『大規模修繕』的文化幾乎不存在。因此台灣的老舊建築較容易出現老化問題，但東京的公寓即使屋齡增加，仍能維持良好狀態。即使變舊，資產價值也較不易下滑，從長期來看讓人安心。」

此外，Ben也補充稱，日本新屋多為「精緻裝潢」交付，交屋後就可以入住，省去台灣常見的毛胚屋裝修成本與時間，這種效率感也非常有吸引力。

談及日本不動產受到台灣人關注的原因，日本台灣不動產協會副理事長林佳慶表示：「日本文化成熟，同時具備宜居環境。加上廉價航空（LCC）普及，使得從台灣前往日本各地變得更加便利，這也是一大因素。」

他進一步指出：「地震等災害時期的互助，也提升了台日之間的好感度，使日本成為台灣人安心設立據點的選項之一。」

雖然房價上漲常引發短期炒作的疑慮，但林佳慶指出：「從制度結構來看，日本不動產並不適合短期轉售，大多數購買者在理解這一點後才進場。」

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