黃金崩跌反而是好消息？美股要起飛了 大摩「1句話」揭關鍵

摩根士丹利認為，黃金價格暴跌進入熊市對股市來說是個好訊號。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美以伊戰爭的持續，身為避險天王的黃金，陷入了40年以來最慘烈的暴跌深淵，對於現貨黃金自1月底觸及歷史高點後持續走低，市場正密切關注。對此，摩根士丹利指出，近期黃金價格重挫、甚至進入熊市，對股市而言反而是一個正面訊號。

據報導，自美國與以色列對伊朗發動初步攻擊以來，黃金價格已下跌18%，而同期標普500跌幅不到4%。若從黃金在今年1月高點、每盎司5600美元以上計算，黃金跌幅已超過20%，正式進入熊市區間。數據顯示，標普500相對黃金的比值明顯上升，顯示資金正在轉向股市。

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對此，大摩首席美股分析師麥克威爾遜（Mike Wilson）指出，自美伊衝突爆發以來，標普500相對黃金的比值顯著上升，這段期間標普500以黃金計價已上漲約12%，這是一個對美股相當有利的訊號。他在週一的報告中強調，這是近期市場最具建設性的變化之一。

一般而言，黃金被視為避險資產，因為在市場不確定性升高或風險事件發生時，投資人傾向將資金轉入較為保值的標的。但黃金價格同時也會受到利率、通膨預期、美元強弱以及各國央行政策影響。

威爾遜認為，在戰爭迷霧之中，商品市場的走勢往往能提供重要線索。他指出，黃金的急跌或許是最清楚的訊號之一，顯示這場衝突的動能更偏向美國一方，與市場普遍認知有所落差。此外，標普500相對黃金比值的上升，也觸發了多項技術指標的買進訊號。

他進一步表示，這也意味著美國經濟與企業獲利在衝突期間及之後，仍有望維持穩健節奏，目前沒有足夠證據顯示需要大幅調整EPS預測。

分析師指出，摩根士丹利將「標普500／黃金比值」視為一項重要指標，用來衡量股市對經濟健康、企業表現以及消費者信心的定價。當該比值上升，代表股市表現相對黃金更強，反映市場風險偏好提升。

此外，該行也指出，黃金近期走弱的另一可能原因，是部分政府為了應對戰爭帶來的成本壓力（例如油價與其他商品價格上漲），可能被迫出售部分黃金儲備以籌措資金。

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