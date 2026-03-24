亞股滿血復活！韓股飆逾4%，日股漲近1200點。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰情振奮市場，美股4大指數週一全面勁揚，受此激勵，亞股週二滿血復活，其中又以昨跌勢較重的南韓綜合指數反彈最猛，今開高大漲逾4%，而日股也漲近1200點。

美國總統川普聲稱，美方與伊朗談判在多項重大議題有共識，打擊該國能源設施的行動將延後5天，中東地區衝突可能緩和的消息提振投資人情緒，美國華爾街股市4大指數23日全面收紅，四大指數收盤皆上漲逾1%。

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受美股勁揚激勵，亞股週二全面大反攻，尤其是一重挫6.49%的韓股，週二展開報復性反彈，開盤股價直接衝上5638.2點，大漲232.44點或4.29%，指數開高後，一度來到5643點，漲4.38%，截至台北時間8點16分，報5589.68點，漲3.4%。

至於昨大跌1857點的日經指數，週二亦開高，開盤漲865點或1.67%，指數開高後，一度來到52701點，大漲1186點或2.3%，截至台北時間8點18分，報52379點，漲864點。

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