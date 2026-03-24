阿聯砲轟伊朗！稱對荷姆茲海峽攻擊 是實施「經濟恐怖主義」

阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾譴責伊朗對荷姆茲海峽船隻的襲擊，稱其為1種「經濟恐怖主義」，挾持了全世界。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國週一譴責伊朗對荷姆茲海峽船隻的襲擊，稱其為1種「經濟恐怖主義」，挾持了全世界。

CNBC報導，阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾表示：“我要明確指出，將荷姆茲海峽武器化並非針對任何一個國家的侵略行為。”

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賈比爾在德克薩斯州休斯頓舉行的標普全球CERAWeek會議上對石油行業高管們說道：「這是對每個國家的經濟恐怖主義，任何國家都不應該被允許挾持荷姆茲島，現在不行，以後也不行」。

荷姆茲海峽是世界上最重要的石油海上通道。戰前，全球約20%的石油和液化天然氣供應經由這條狹窄的水道運往世界各地。由於伊朗襲擊波斯灣船隻，油輪運輸已陷入停滯。

「我們都讚賞各方為穩定市場和降低價格所做的努力，但必須明確一點——這不是供應問題，」賈比爾說。 “這是安全問題，只有唯一的長久之計——保持海峽暢通。”

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