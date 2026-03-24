美股收盤》伊朗戰情振奮市場！四大指數勁揚 台積電ADR漲2.8％

川普稍早表示，打擊伊朗能源設施的行動將延後5天，中東地區衝突可能緩和的消息提振投資人情緒，華爾街股市4大指數23日全面收紅。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普稍早聲稱，美方與伊朗談判在多項重大議題有共識，打擊該國能源設施的行動將延後5天，中東地區衝突可能緩和的消息提振投資人情緒，美國華爾街股市4大指數23日全面收紅，四大指數收盤皆上漲逾1%。

綜合媒體報導，23日市場情緒明顯回溫，油價下跌超過 10%，原因在於川普宣布暫停對伊朗能源基礎設施的軍事打擊5天，為外交斡旋爭取時間，這也緩和了投資人對於中東局勢升溫的憂慮。三大指數同步寫下2月6日以來最大的單日漲幅，道瓊大漲631點、標普上漲74.52點，那斯達克指數上漲299.15點，市場情緒明顯回溫。

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不過，在德黑蘭方面否認相關說法後，市場漲勢有所收斂。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）強調，伊朗並未與美國進行任何談判，顯示雙方說法仍存在矛盾，中東地區的地緣政治不確定性尚未解除。

焦點個股方面，由於油價大跌，航空公司股價普遍上漲，聯合航空與美國航空軍大漲逾4％，美國航空也上漲3.66％，郵輪業者股價也同步飆升，其中挪威郵輪公司漲幅最大、飆漲6.23％，嘉年華集團、維京遊輪均大漲逾5％。台積電ADR上漲2.80%，收在338.45美元。

道瓊工業指數揚升631.00點或1.38%，收46208.47點。

標準普爾500指數上揚74.52點或1.15%，收6581.00點。

那斯達克指數攀漲299.15點或1.38%，收21946.76點。

費城半導體指數上漲102.52點或1.34%，收7773.13點。

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