2025年銷售最差的4款車型 專家曝買家避之不及的原因

CarEdge近期發布的銷售數據顯示，2025年銷量最差的車款往往也被消費者忽略。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著大量新車型湧入美國市場，購車者變得更加挑剔，那些在價格、性能或價值方面不盡人意的車型，會被直接排除在考慮之外。CarEdge近期發布的銷售數據顯示，2025年銷量最差的車款往往也被消費者忽略，並揭示哪些車款是消費者所迴避的。

根據《今日美國》報導，以下是2025年銷量最差的四款汽車。

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1. Jeep Grand Wagoneer：價格高，需求疲軟

豪華車投資平台MCQ Markets的首席策略師德弗朗西斯科（Lachlan DeFrancesco）表示，Jeep Grand Wagoneer的性價比實在太低了，這個價位的買家往往會選擇凱迪拉克、lexus甚至是Range Rover這樣的品牌。整體而言，Grand Wagoneer未能滿足買家的需求。「它體積龐大，但油耗並不低，而且它並不是大多數人想到『吉普車』時腦海中浮現的那種車，所以需求一直無法真正滿足」。

2. Subaru Solterra：一款無法參與競爭的電動車

「這輛車實在沒什麼亮點」，德弗朗西斯科說：「續航里程一般，充電速度比其他品牌慢，而且市面上還有更好的選擇。如果能用差不多的價格買到更好的電動車，人們自然就會忽略它。」

3. Dodge Charger EV:：錯失了其核心受眾

「Dodge Charger EV的買家和愛好者想要的是轟鳴、迅猛的V8肌肉車，而不是電動Charger」，德弗朗西斯科說： 「它根本無法吸引核心受眾。而且我認為它的上市價格也遠超預期，所以既沒能打入傳統肌肉車市場，也沒能吸引主流電動汽車買家。」

4. Volkswagen ID.4：在競爭激烈的市場中被忽視

德弗朗西斯科表示，「隨著我們從內燃機汽車過渡到混合動力車再到電動車，電動車市場競爭變得非常激烈」。 ID.4 在任何方面都沒有特別突出的表現，尤其是在與續航里程更長、軟體更好或品牌影響力更強的競爭對手相比時。

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