電信繳費紀錄也能變「信用」將來銀行攜手中華電信搶攻信貸業務

將來銀行攜手中華電信，力助信用小白申貸更容易。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕與銀行少有往來的「信用小白」，只要每月按時繳交電話費，也可以累積個人信用。純網銀將來銀行（NEXT BANK）攜手大股東中華電信，對傳統上較難取得資金的「信用小白」推出信貸利率減碼優惠方案。信用小白符合中華電信繳款良好評級，將來銀行核貸通過，即可獲得信貸利率減碼優惠。

將來銀行指出，該行的信貸服務流程，已由原本的「線上申請」、「介接MyData」、「系統核決」、「免視訊智慧對保」，正式跨入「自動撥貸」階段，透過與大股東中華電信合作，將原本非結構化資料「良好電信繳款紀錄」納入信貸評分項目中，讓沒有與銀行往來信用紀錄的社會新鮮人等族群，也能根據電信評分取得較好的核貸條件，進而獲得「申貸當日取得資金」的服務。

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將來銀行觀察，信用小白比例最高的族群集中在20至30歲的Z世代年輕人，經常因乏信用卡經驗或借款紀錄，在傳統審核機制下常面臨「無數據可評分」的申貸痛點。希望藉由客戶日常穩定的「行動門號電信繳費」行為，開啟與銀行往來的第一步，因此攜手中華電信，提供信貸利率減碼回饋給具正常繳費紀錄的月租行動門號用戶。

即日起至4月9日止，將來銀行提供該專案限時優惠開辦費3,088元，若透過MyData進件申貸，開辦費再下殺至688元，每人額度最高30萬元，貸款期間最長8年，申辦資格需為首次與銀行貸款往來、無信用評分，且年收入已達30萬元。

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