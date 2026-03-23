開SUV太燒錢！退休族換這5款車更省一大筆 日系車上榜

美媒報導，退休人士如果開SUV，應該考慮換成這5款更經濟實惠的車型。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕SUV有許多優點，例如空間寬敞、視野良好，且整體駕駛舒適。不過，美國理財網站《GOBankingRates》指出，對退休族來說，SUV不一定是最佳選擇。原因在於其維護成本較高、油耗通常比小型車差，而且購買或租賃價格也較昂貴。對於目前開SUV的退休族來說，若改選以下幾款較實惠的車型，不僅能省錢，也能兼顧舒適與品質。

1. 2026 Toyota Camry

2026年款Toyota Camry是一款多功能中型轎車，在提供充足空間的同時，油耗表現優於SUV。其油耗對於有長途旅行需求的退休族來說，可大幅節省油費。《Edmunds》給予Camry 8.3分（滿分10分），肯定其優異油耗與寬敞車內空間。行李後車廂足以放置採買物品或行李。此外，部分車型提供四輪驅動，對於從SUV轉換過來、重視行車穩定性的退休族來說，是一大優勢。

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2. 2026 Honda Accord

2026年款Honda Accord獲得《Car and Driver》10分滿分評價，並長期入選該媒體的年度「10大最佳車款」。這款中型轎車擁有寬敞車室與充足置物空間，並提供油電混合版本，適合希望節省油費並兼顧環保的退休族。

雖然2026年款油耗數據尚未公布，但2025年款非油電版本綜合油耗為32 mpg，已具備良好的經濟性。

3. 2026 Honda Civic

2026年款Honda Civic是本榜單中最實惠的車款，但並未因價格較低而犧牲品質。Edmunds給予其7.9分評價，特別指出其操控靈活、座椅空間寬敞、行李空間充足，以及科技配備易於操作。此車提供四種車型，其中Sport Hybrid版本綜合油耗達49 mpg，相較多數SUV更省油，是兼顧效率與成本的好選擇。

4. 2026 Hyundai Sonata

2026年款 Hyundai Sonata 擁有寬敞車室與豐富收納空間。Edmunds給予7.8分評價，並指出其「乘坐空間非常充裕」，適合退休族外出旅行或帶孫子出遊。Sonata Hybrid 油電車型綜合油耗可達51 mpg，有助降低油費支出；其價格對預算有限者較為友善。後行李廂容量達16立方英尺，後座可放倒，車內亦設有多處小型收納空間，整體實用性高。

5. 2025 Kia Soul

若退休族仍希望保有SUV的空間感，但又想降低成本，可考慮2025年款 Kia Soul。根據 Kelley Blue Book，這款小型SUV擁有62.1立方英尺的載物空間，後座可折疊，適合需要攜帶大量行李的旅遊需求。車內可乘坐5人，整體評價表現良好。此外，其綜合油耗約30 mpg，比部分大型SUV更省油，加上售價親民，是具吸引力的選擇。不過，Kia已於2025年停產Soul，因此消費者需把握最後的新車庫存，或考慮購買二手車。

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