結束戰爭？伊朗提出六個條件 換取美國投降

中東Al-Mayadeen新聞網發布一位伊朗政權安全和政治官員聲明，其中提出伊朗政權接受美國川普總統和要求美國投降的六個條件。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕3月22日中東Al-Mayadeen新聞網發布了一位未具名的伊朗政權安全和政治官員聲明，其中提出了伊朗政權接受美國川普總統和要求美國投降的六個條件，稱這些條件是「結束對美國和以色列戰爭的新法律戰略框架」。

伊朗官員稱，伊朗摧毀了敵方的防空基礎設施後，現在已經完全控制了敵方領空，憑藉這一軍事優勢，伊朗認為，短期內停火的可能性微乎其微。

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伊朗對美國的六點要求如下：

1. 保證對伊朗的戰爭不會再發生

2. 關閉該地區的美國軍事基地

3. 停止侵略並向伊朗之務賠款

4. 結束所有地區戰線的戰爭

5. 在荷姆茲海峽實施新的法律制度

6. 起訴喊引渡西方的反伊朗媒體代理人

伊朗國家安全委員會成員阿拉丁·勃魯傑爾迪（Alla Al-Dn Boroujerdi）在22日的採訪中解釋，荷姆茲海峽的新法律制度是「向每艘過境船隻收取200萬美元的過境費」；他也表示，「戰爭是有代價的，所以我們這樣做是理所當然的。」

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