Grab宣布併購foodpanda台灣 公平會：尚未收到申請

Grab宣布併購foodpanda台灣一案尚需公平會審查。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕東南亞數位服務廠商Grab的母公司宣布，將以6億美元現金（約192.8億新台幣）收購德商Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送業務，此案需公平會審核通過後方可推進。公平會則說明，尚未收到業者遞交的併購申請文件，企業從準備法律程序到正式申報應還需時間。

台灣的外送事業以Uber Eats與foodpanda兩家獨大，無論併購前、後的市占率都達法定標準，根據我國《公平交易法》規範需向公平會申報並獲得核准。公平會今日說明，該會主要針對「整體經濟利益」與「限制競爭的不利益」為審核標準，評估併購對市場競爭的影響。

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2024年底Uber Eats與foodpanda也曾申請併購，但因在外送市場的市占率超過9成而遭否決。不過，Uber也是Grab的股東、且是最大的機構股東，引起「繞道」投資的疑慮，對此公平會則表示，業者遞件審查實需完整揭露集團、子公司相關資訊，尤其若涉水平競爭者時會被加強關注，不過各案件都是獨自審理、市場結構也會隨時間轉變，舊案不會影響此案審核。

此外，中國叫車平台龍頭滴滴出行（DiDi）早期也是Grab的投資者，引來中資疑慮，不過目前滴滴並非前三大投資商、持股在3%上下浮動。公平會則說明，外資背後是否有中資是由經濟部投審會等單位審查，公平會將依法針對合併後的整體經濟利益與限制競爭之不利益，評估此併購案對外送市場競爭的影響。

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