尋找中獎人！去年11-12月千萬發票7張未領 消費地點一次看

根據財政部統計，去年11-12月期統一發票，千萬特別獎還有7張未領。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年1-2月統一發票將於週三（25日）開獎，但截至目前為止，去年11-12月期統一發票千萬特別獎還有7張未領，包括：桃園市龜山區頂湖路33號Gogoro花11元租共享機車、新北市淡水區中山北路2段188巷全家Family Mart花49元買食品等。財政部賦稅署提醒，去年11至12月期統一發票領獎期限至5月5日止，逾期將無法兌領。

根據財政部統計，去年11-12月期統一發票千萬大獎還有7張未領，包括：基隆市安樂區安樂路中華電信通話費173元、台北市內湖區舊宗路COSTCO消費5913元、新北市淡水區中山北路二段全家Family Mart消費49元、樹林秀泰廣場春水堂人文茶館消費500元、桃園市龜山區頂湖路Gogoro服務費11元、台中市東區大智路350巷全聯福利中心消費607元、高雄市苓雅區三多四路大遠百AROSA COFFEE消費111元。

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另外，去年11-12月統一發票200萬特獎也有7張未領，包括：Uber Eats訂閱費120元、桃園市平鎮區金陵路三郎便當消費110元、桃園市龜山區大同路全聯福利中心消費168元、桃園市八德區福德一路46號統一超商消費116元、台中市太平區長億南街大炳國際消費1152元、台中市北屯區東山路吉爾斯麵包消費478元、高雄市三民區建興路大埔鐵板燒消費490元。

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