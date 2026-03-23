中國機器人後空翻 達明：佩服、但解決不了問題

達明現階段人形機器人以輪型移動架構為主，兼顧穩定性與能源效率，雙足機器人則預計今年下半推出。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕協作機器人廠達明（4585）今天在法說會指出，儘管整體自動化產業仍受地緣政治與景氣不確定影響，但是公司仍對今年營運與產業發展深具信心，主因在於旗下機器人在AI、視覺整合方面的差異化優勢逐步發酵，加上客戶進入實質驗證階段，帶動先前的多項概念驗證（POC）專案今年有望開始轉化為實際營收，成為業績成長關鍵。

達明財務長王偉霖指出，去年全球自動化市場表現疲弱，國際指標廠協作機器人出貨普遍衰退，但公司仍逆勢維持約兩成成長，主因在於其AI視覺整合能力，能在搬運、檢測等應用中同步解決客戶痛點，與傳統僅提供機械手臂的廠商形成差異。隨著終端客戶對機器手臂的接受度提升，導入決策逐步加速，公司預期今年整體需求仍將穩健成長。

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進一步觀察訂單結構，達明近年積極強化直接客戶與系統整合（DA+SI）模式，營收占比持續提升，顯示公司由單純設備供應轉向解決方案提供者的策略逐步落地。相較透過經銷或品牌通路銷售，直接參與客戶專案不僅成長動能更強，也有助於掌握應用場景與技術導入節奏。

在專案進度方面，達明執行長陳尚昊說，目前多項POC已進入後期驗證階段，預期今年將開始對營收產生實質貢獻。由於系統整合專案通常從簽約到驗收需6個月以上，營收認列具遞延特性，但隨著專案規模擴大與驗證完成，後續放量可期。以區域表現來看，中國市場受惠半導體產線自動化需求，帶動機器手臂與AMR整合應用明顯成長；台灣市場則由全廠自動化專案推升，專案收入規模顯著放大，成為另一成長支撐。

在人形機器人布局上，達明採取相對務實路線，強調「解決問題」而非展示技術。王偉霖直言，中國廠商能夠讓機器人做出後空翻、耍雙節棍等高難度動作，「確實表現得非常好」、「我們也是滿佩服的」，但是無助於工廠應用。達明聚焦於非結構化環境中的實務任務，例如物料整理與揀取等「打雜型」工作，現階段產品以輪型移動架構為主，兼顧穩定性與能源效率，雙足機器人則仍在內部開發中。

達明規劃，首款雙足人形機器人預計於2026年下半年推出，初期將提供合作夥伴與研究單位進行場域測試與應用開發，透過實際導入累積數據與優化模型，加速後續商業化進程。此外，公司亦將人形機器人所發展的AI訓練技術回饋至既有協作型機器手臂產品，提升在揀料等複雜應用的導入效率，進一步擴大應用場景。

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